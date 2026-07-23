Mellizos derrotan a Guardianes 10-6

CLEVELAND – Brooks Lee conectó un jonrón de tres carreras, Trevor Larnach tuvo un jonrón solitario y tres carreras impulsadas y los Mellizos de Minnesota rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por 10-6 sobre Cleveland el miércoles por la noche para arruinar el regreso del antesalista estrella José Ramírez a los Guardianes.

Lee conectó su decimoquinto jonrón en la cuarta entrada ante Shane Cecconi (4-7), quien permitió un jonrón inicial a Larnach en su cuarto lanzamiento. Lee también conectó un sencillo productor.

Larnach añadió un sencillo de dos carreras en el octavo para poner a Minnesota adelante 9-4.

Travis Adams (2-0) lanzó dos entradas de relevo para llevarse la victoria.

Kyle Manzardo jonroneó por Cleveland.

Ramírez estaba de regreso en la alineación de Cleveland luego de perderse cinco semanas luego de una cirugía en la mano izquierda. El siete veces All-Star se fue de 5-2, impulsó una carrera y anotó una vez. También cometió uno de los tres errores de Cleveland.

Los Mellizos rompieron un empate 3-3 con un cuarto de cuatro carreras, ayudado por un error de tiro del campocorto de los Guardianes, Brayan Rocchio. Minnesota tomó la delantera con un sencillo productor de Alex Jackson en el cuadro antes de que Lee empujara el primer lanzamiento de Cecconi por encima de la pared.

Ramírez tuvo un impacto inmediato en su primer juego desde el 13 de junio.

Después de recibir una cálida ovación de la multitud del Progressive Field, conectó sencillo con un out en la primera y avanzó a la segunda con un elevado. Ramírez luego anotó con un sencillo de Rocchio.

Ramírez conectó un sencillo dentro del cuadro para una impulsada en el segundo.

Larnach dio a Minnesota una ventaja temprana con su octavo jonrón. El batazo de 404 pies entre el jardín derecho y el central fue su primer jonrón en 108 turnos al bate contra Cleveland.

El primera base de los Mellizos, Víctor Caratini, tuvo que ser reemplazado durante un turno al bate en la quinta entrada luego de cometer una falta con un lanzamiento en su rodilla derecha. El equipo dijo que Caratini sufrió un hematoma.

A continuación

El RHP de los Mellizos Taj Bradley (9-4, 3.85 de efectividad) comienza el final de la serie contra Gavin Williams (10-5, 4.00), quien ponchó a 11 en la victoria sobre Minnesota el 9 de julio.