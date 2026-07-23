De LensCrafters a Ross: La policía alega que un hombre de La Plata fue de tienda en tienda a robar mercancía en el centro comercial Waldorf – The BayNet

Todd Ashley Bowe

WALDORF, Maryland. — Un hombre de La Plata enfrenta múltiples cargos de robo después de que los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Charles alegaran que robó mercancías de varias tiendas minoristas en el área comercial de St. Charles Towne Center antes de ser detenido por seguridad y luego admitir los robos, según documentos judiciales.

Todd Ashley Bowe, de 59 años, de La Plata, fue acusado en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles de tres delitos menores de robo de propiedad valorada en menos de $100 en relación con el incidente del 15 de julio de 2026.

Según la declaración de causa probable, los oficiales acudieron aproximadamente a las 5:16 pm del 15 de julio a la tienda Ross Dress for Less en el St. Charles Towne Center en Waldorf después de recibir un informe de un ladrón que ya había sido detenido por la seguridad del centro comercial.

Los investigadores informaron haber recuperado mercancía de un bote de basura afuera de la tienda Ross que supuestamente Bowe había dejado allí. Según los informes, los artículos recuperados pertenecían a Ross e incluían dos carteras de hombre, un paraguas, un bolso de mano y un juego de manicura.

El valor total de la mercancía de Ross fue de aproximadamente $61,94, según los documentos de la acusación.

Las autoridades dijeron que el video de vigilancia de Ross mostró a Bowe entrando a la tienda poco antes de las 5 pm, seleccionando mercancía y saliendo sin pagar. Personal de seguridad lo detuvo después de que intentó abandonar el lugar.

Una testigo dijo a los agentes que observó por primera vez a Bowe en LensCrafters, donde alegó que robó un par de gafas de sol valoradas en aproximadamente 335 dólares. Luego lo vio caminar hasta Five Below, donde los investigadores alegan que retiró mercancías sin pagar antes de continuar hasta Old Navy y finalmente ingresar a Ross. El testigo notificó a la seguridad del centro comercial luego de observar sus movimientos entre las tiendas.

Los agentes revisaron las imágenes de vigilancia de los minoristas adicionales e informaron haber encontrado evidencia que, según ellos, mostraba a Bowe robando un par de raquetas de bádminton y un altavoz de Five Below antes de pasar a Old Navy. Los investigadores también notaron que Bowe llevaba una chaqueta Old Navy a pesar de que, según se informa, no entró al centro comercial con una. Los oficiales fueron a Old Navy pero no pudieron confirmar un robo en ese lugar.

Antes de que Bowe fuera transportado al Centro de Detención del Condado de Charles, el oficial que lo arrestó lo registró y supuestamente descubrió mercancía adicional escondida en sus pantalones cortos. Según los registros judiciales, la propiedad recuperada incluía un chaleco de viaje Ross valorado en 14,99 dólares y un par de calcetines Nautica con la etiqueta de venta arrancada.

Los documentos de la acusación afirman que Bowe admitió más tarde ante un oficial de admisión que había robado toda la mercancía de las tiendas involucradas en la investigación. Todos los presuntos delitos ocurrieron en el condado de Charles.

Los registros judiciales muestran que Bowe se presentó a una revisión de la fianza el 16 de julio de 2026 y se ordenó su detención sin derecho a fianza. Bowe está programado para una audiencia de programación del oficial litigante el 2 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Distrito del Condado de Charles.

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