La administración Trump todavía apunta a crear listas de ciudadanía estatal antes de las elecciones intermedias.

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Scott Olson/Getty Images

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La administración Trump está tomando medidas para avanzar en un proyecto misterioso y sin precedentes para compilar, estado por estado, listas de personas que ha decidido que son ciudadanos elegibles mayores de 18 años que pueden votar en las próximas elecciones de mitad de período. Pero ya no cumplirá su propio plazo para publicar esa información en un portal el viernes, 60 días antes del día de las elecciones.

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron a los abogados de la parte contraria en dos demandas separadas que, en lugar de cumplir con la fecha límite del 4 de septiembre, avisarían a los abogados de los demandantes con 48 horas de antelación antes de que se lanzara el portal de ciudadanía estatal, según documentos judiciales recientes.

Estados Unidos nunca ha intentado crear una lista completa de ciudadanos estadounidenses antes de esta administración. Mantener las listas de votantes es responsabilidad de los estados, no del gobierno federal, ya que la Constitución dicta que los estados controlan las elecciones. Pero el presidente Trump ha tomado medidas en repetidas ocasiones para tratar de ejercer control ejecutivo sobre las elecciones.

La base para que el gobierno federal cree listas de ciudadanía estatal es una orden ejecutiva que Trump firmó el 31 de marzo. Un tribunal inferior había bloqueado la implementación de partes clave de esa orden ejecutiva en 23 estados y Washington, DC, pero la Corte Suprema suspendió esa orden judicial a fines del mes pasado, abriendo la puerta para que el plan se implemente después de todo.

La orden ejecutiva del 31 de marzo ordena a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y a la Administración de la Seguridad Social crear “Listas de Ciudadanía Estatal” de personas que las agencias creen que son ciudadanos de cada estado, y enviar esas listas a los funcionarios estatales “no menos de 60 días antes de cada elección federal programada regularmente”.

La siguiente sección de la orden ejecutiva dice que el fiscal general de Estados Unidos dará prioridad a la investigación y el procesamiento de funcionarios estatales y locales que emitan boletas federales a cualquier persona que no sea elegible para votar.

“Los estados aquí tienen un fuerte incentivo para utilizar estas listas para tratar de evitar una investigación federal”, dijo Jules Torti, abogado de la organización sin fines de lucro Protect Democracy, en una entrevista con NPR. “Pero sabemos que estas listas se basarán en datos realmente inexactos. Así que el riesgo de privación de derechos aquí es realmente palpable”.

El grupo de privacidad Electronic Privacy Information Center, junto con votantes individuales, presentó una moción el jueves pidiendo a un juez federal en Maryland que impida a la administración crear listas de ciudadanía y publicarlas en un portal. Específicamente, buscan bloquear un memorando de implementación del 8 de junio escrito por el director de USCIS, Joseph Edlow, que describe el plan.

La moción, presentada por Protect Democracy, junto con otro grupo legal sin fines de lucro, Citizens for Responsibility and Ethics en Washington, argumenta que los planes de la administración de compartir los datos personales de los estadounidenses entre agencias y luego difundir los datos a los estados violan múltiples leyes federales, incluida la Ley de Privacidad, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Procedimientos Administrativos. Según la Ley de Privacidad, las agencias federales deben avisar al público con 30 días de antelación y la oportunidad de hacer comentarios antes de recopilar y difundir datos personales de los estadounidenses para un nuevo propósito.

La demanda de EPIC también argumenta que el gobierno no tiene acceso a información precisa y actualizada sobre los ciudadanos estadounidenses, especialmente aquellos que se mudan con frecuencia, han cambiado de nombre o nacieron en el extranjero. Por ejemplo, los datos de ciudadanía del Seguro Social a menudo no se actualizan cuando las personas se naturalizan, y el sistema de datos SAVE, operado por USCIS, con frecuencia no incluye registros de personas que se convirtieron en ciudadanos siendo menores cuando sus padres se naturalizaron.

Torti dijo que es “profundamente preocupante” que la administración todavía esté planeando seguir adelante con la creación de listas de ciudadanía pero ya no vaya a cumplir con el plazo, ya que eso significa que las listas se completarán aún más cerca del día de las elecciones.

“Significa caos adicional, confusión adicional para los funcionarios electorales estatales y sólo para los votantes”, dijo Torti. “Y creo que ese es el punto. El punto aquí es crear caos antes de las elecciones”.

Ni el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de compilar las listas de ciudadanía, respondieron a la solicitud de comentarios de NPR.

El memorando de implementación del 8 de junio establecía que el portal para funcionarios electorales estatales estaría disponible alrededor del 30 de junio y un segundo portal donde los ciudadanos podrían verificar su información estaría disponible en una fecha posterior, pero esa fecha límite pasó sin más actualizaciones.

El gobierno federal ha asegurado un dominio para el portal de listas de ciudadanía estatales. Si bien el portal no está actualmente en línea, estuvo brevemente activo en los últimos días con una página de destino que decía “Próximamente”, según documentos judiciales.

Los abogados que representan a grupos del Partido Demócrata que habían impugnado la orden ejecutiva del 31 de marzo en una demanda separada presentada en abril, acusaron a la administración en una presentación reciente de no notificar al tribunal ni a las partes sobre sus planes para seguir adelante con el portal de ciudadanía estatal. Pidieron al juez que exija al gobierno federal que brinde actualizaciones inmediatas sobre sus planes para implementar la orden ejecutiva.

Esta última batalla legal sobre los planes de la administración de compilar listas de ciudadanía estatales se produce mientras el Departamento de Seguridad Nacional está intensificando sus esfuerzos para analizar las listas de votantes estatales con el objetivo de identificar a posibles no ciudadanos que estén registrados para votar. Auditorías anteriores han encontrado que los casos de no ciudadanos que votan son increíblemente raros.

Además, la semana pasada, ICE publicó una solicitud de información en un sitio de adquisiciones federales que busca proveedores que puedan compilar listas públicas de votantes y archivos de historial de votantes de los 50 estados, Washington, DC y territorios de EE. UU., “para apoyar las actividades de detección de fraude y segmentación de datos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)”.

NPR Hansi Lo Wang contribuyó con el reportaje a esta historia.