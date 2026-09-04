El candidato de Missouri quería que el director de campaña plantara cocaína en el auto de su oponente, dicen las autoridades

Un candidato a la Cámara del estado de Missouri está acusado de intentar plantar cocaína y Adderall a un rival político.

Thomas Christopher Ross, de 37 años, fue acusado el jueves de un cargo de conspiración para distribuir una sustancia controlada después de que la persona a quien las autoridades dicen que le pidió que colocara las drogas (su ex director de campaña) se comunicó con las autoridades, dijo en un comunicado de prensa la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Missouri.

Las autoridades dicen que intentó colocarle drogas a su oponente, Louise Secker, en las primarias republicanas del mes pasado.

Ross venció a Secker por menos de tres docenas de votos para convertirse en el candidato republicano en la contienda por la Cámara en el Distrito 161 de Missouri.

Ni Ross ni sus abogados respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves. Secker tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

En una declaración, el presidente del Partido Republicano estatal dijo que Ross debería abandonar inmediatamente la carrera, calificando las acusaciones de “graves y profundamente preocupantes”.

Según una declaración jurada de causa probable, el exdirector de campaña le dio a la policía local un guante de nailon negro que supuestamente Ross le había proporcionado en junio. El guante contenía una pequeña bolsa de cocaína y Adderall, según el documento.

Después de que la policía de Joplin contactó al FBI, el director de campaña dijo a las autoridades federales que Ross quería que las drogas fueran colocadas en el auto o en el bolso de Secker mientras Ross estaba de vacaciones en Carolina del Sur, alega la declaración jurada.

En una serie de mensajes de texto que Ross supuestamente envió al director de campaña mientras estaba en Myrtle Beach, le ofreció suerte “para resolver el fondo del asunto esta semana” y luego dijo: “¿Ha habido suerte con el fondo del asunto?”. No estaré fuera por mucho tiempo”.

“¿No has tenido suerte con el fondo de todo esto?”, supuestamente le envió un mensaje de texto unos días después.

En un texto anterior al director de campaña que la declaración jurada identificó como una referencia al complot para plantar drogas, Ross dijo que Secker planeaba reunirse con mujeres republicanas en un restaurante local y quería que “eso” sucediera de antemano.

“Esperaba que pudiéramos lograrlo antes de ESTE jueves”, se le acusa de decir. “Lo cual sería un huevo en la cara extremo”.

Más tarde, durante una conversación entre el director de campaña y Ross que fue grabada en secreto por el FBI, Ross sugirió que llamaran para recibir un aviso anónimo de que Secker tenía drogas en su automóvil, según la declaración jurada.

“Si puedes lograrlo”, supuestamente dijo Ross, “hazlo”.