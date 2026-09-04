Rally de Paraguay 2026: ES12- Pajari al mando

REFLEJOS

Después de tres etapas completamente secas, esta tuvo algunas trampas con partes mojadas, e incluso en ocasiones embarradas. Tercero en la salida, Sébastien Ogier logra su primer scratch del rally superando a Adrien Fourmaux por tres décimas.

Este último sigue robando tiempo a Elfyn Evans, bastante decepcionante esta mañana, e incapaz de amenazar a Hayden Paddon, que sigue siendo un sólido segundo. El neozelandés sigue por delante de Sami Pajari, todavía tranquilo en cabeza.

Sexto en la general, Oliver Solberg se está acercando poco a poco a Josh McErlean, mientras que el sueco esperaba que hoy cayera una fuerte lluvia para volver a la pista.

En WRC2, Diego Domínguez todavía tiene una buena ventaja de unos treinta segundos sobre Gus Greensmith. Autor de varios top 3 esta mañana, Yohan Rossel ha subido hasta la séptima plaza provisional y todavía puede aspirar al top 6.

Una especial parcialmente nueva con una reanudación del shakedown en la dirección correcta, y también algunos kilómetros en dirección opuesta respecto a 2025.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES DEL CONDUCTOR

katsuta

9:10.2 Está más embarrado que las otras etapas. El suelo se seca continuamente. En algunos lugares todavía había bastante barro. Intentaremos encontrar algo mejor para esta tarde. Neuville

9:09.4 Diría que ha sido la etapa más complicada de la mañana. El agarre varió mucho y había algo de barro. Hicimos un especial limpio. Estoy probando cosas en el auto que normalmente no probaría. Ogier

9:03.2 Todavía hay tramos mojados e incluso embarrados, por lo que hay grandes variaciones en el agarre. Pero el terreno mejorará rápidamente. Aquí fue un poco más complicado. Armstrong

9:08.2 De hecho, esta etapa estuvo bastante mojada en algunos lugares. Quizás hubo más agarre del que aprovechamos. En general, hicimos un bucle bastante bueno esta mañana, veremos qué nos depara la tarde. solberg

9:08.5 Mis neumáticos no están en buen estado, así que traté de conservarlos. McErlean

9:20.3 La primera parte fue complicada en el descenso. Cambiamos algunas configuraciones. No sabemos cómo estará el tiempo esta tarde, así que tendremos que llegar a un acuerdo. Fourmaux

9:03.5 Hubo muchos cambios de agarre y, por lo tanto, muchas sorpresas. evans

9:11.9 No es una gran carrera. En algunos lugares estaba muy resbaladizo. Adrien ataca fuerte y nosotros no hacemos lo suficiente. Paddón

9:09.2 El agarre varía bastante y creo que las condiciones de la carretera también cambian mucho. La pista se seca en algunos lugares, pero se deteriora en otros. Es una etapa complicada, pero todo está bien. Creo que este ciclo fue mucho menos complicado de lo que todos esperábamos. Cerámica Obviamente, cuando falta [des Ã©lÃ©ments aÃ©rodynamiques]lo sentimos inmediatamente; por eso no es fácil, especialmente en porciones rápidas. En pasajes estrechos no cambia mucho, pero a altas velocidades la diferencia es enorme. Perdimos el ala en un escenario e incluso chocamos contra un pequeño árbol en otro; Es un rally completamente loco. Aunque las condiciones no son tan malas, la prueba es realmente exigente.

PRÓXIMO ESPECIAL : ES13- Bella Vista 2 (21,15 km) a partir de las 19.16 (Samedi 29 de abril de 2026)