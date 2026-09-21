Mientras Estados Unidos y China dialogan, las potencias medias luchan por una posición

La semana pasada, líderes empresariales alemanes y chinos se reunieron en Düsseldorf para entablar un diálogo económico. Aunque el panel se centró en el comercio y la inversión entre China y Europa, la actual rivalidad entre Estados Unidos y China fue el elefante en la sala.

Mientras Xi Jinping y Donald Trump se sientan en Washington esta semana, hay cierta esperanza de que las conversaciones muestren avances para aliviar la actual guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense. La última vez que los dos líderes se reunieron en una cumbre de Beijing en mayo no arrojó ningún resultado tangible.

“La suposición en Beijing, y esa es la forma en que están operando, es que China y Estados Unidos se controlarán mutuamente en el futuro previsible”, dijo Mikko Huotari, director del centro de estudios sobre China MERICS, con sede en Berlín, en una sesión informativa sobre políticas la semana pasada.

“Xi realmente no necesita un gran avance en Washington. Necesita más tiempo. Y lo mismo ocurre con Washington. Así que tenemos esta situación de estancamiento estratégico, que creo que es la mejor descripción de lo que vemos actualmente”.

Un acuerdo podría beneficiar al Partido Republicano de Trump antes de las importantes elecciones de mitad de período en Estados Unidos en noviembre, pero ese resultado aún está lejos de ser seguro.

“Discutiremos todo”, dijo el presidente estadounidense Trump sobre la visita de Xi a la Casa Blanca.

¿Cooperación en materia de IA?

Beijing y Washington compiten en múltiples niveles, y en ninguna parte esta rivalidad es más trascendental que en la inteligencia artificial.

El gobierno estadounidense prohíbe la exportación de chips de alto rendimiento a China. Beijing, a su vez, restringe la exportación de tierras raras, indispensables para la producción de semiconductores.

Y en medio de las preocupaciones sobre los peligros de la IA no regulada, existe cierta expectativa de que Xi y Trump discutan las barreras de seguridad de la IA durante sus conversaciones. Xi ha pedido cooperación internacional en el desarrollo de la IA, mientras que Trump ve la regulación de la IA como una amenaza al liderazgo de Estados Unidos en este campo.

Después de reunirse con el viceprimer ministro chino He Lifeng en Nueva York el domingo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que funcionarios estadounidenses y chinos ya han discutido la creación de un “mecanismo de notificación” para compartir información sobre incidentes de seguridad relacionados con la IA.

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El “shock chino” de Europa

Desde una perspectiva europea, tanto China como Estados Unidos se consideran actualmente socios difíciles.

El segundo “shock de China… ya está aquí” en Europa, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión de 2026 la semana pasada.

La primera conmoción de China se produjo hace 25 años, provocada por el acceso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuando los productos baratos “Hechos en China” inundaron los mercados globales.

El segundo surge del progreso tecnológico de China en industrias como la tecnología de baterías, la energía verde y la movilidad.

“Se nota en nuestras comunidades y en las fábricas de toda nuestra Unión. Conduce a la desindustrialización en los centros industriales de Europa. Esto es insostenible”, dijo von der Leyen en su discurso.

La UE aspira a una rápida transición a la movilidad eléctrica y quiere reducir drásticamente las emisiones de CO2 del tráfico rodado. Al mismo tiempo, Bruselas está pidiendo aranceles adicionales para los autos eléctricos de bajo costo de China, ya que China disfruta de ventajas competitivas con autos más baratos y altos subsidios gubernamentales.

China niega tener una ventaja injusta, y los fabricantes de automóviles alemanes VW y BMW también se oponen a los aranceles punitivos debido a posibles pérdidas de ingresos resultantes de las medidas de represalia chinas.

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Un participante chino en el diálogo económico de Düsseldorf declaró anónimamente a DW que el consumo interno de China no puede absorber la producción manufacturera.

“La economía china es débil. Las empresas están preocupadas por sus negocios y necesitan urgentemente acceder a los mercados extranjeros”, afirmó el ejecutivo chino, que dirigió durante décadas la sucursal europea de una empresa estatal china en Düsseldorf.

Trump presiona a la UE sobre China, pero también sobre comercio y seguridad

“En el contexto de la actual escalada de rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, Estados Unidos insta constantemente a sus aliados a endurecer las restricciones a China en las áreas de tecnología, cadenas de suministro y seguridad”, dijo Yang Xiepu, director del Centro de Cooperación Sino-Alemana de la Academia China de Ciencias Sociales (CASS).

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Al mismo tiempo, Trump frecuentemente amenaza a la UE con aranceles al tiempo que inyecta inestabilidad en la alianza estratégica de la OTAN. Cuando la UE ofreció a Canadá una “membresía asociada” la semana pasada, Trump planteó la posibilidad de nuevas medidas punitivas por parte de Estados Unidos.

Si bien Carney expresó interés, Trump calificó la idea de “ridícula”.

“Si creo que es un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchas cosas”, dijo Trump, sin especificar qué considera “hostil” sobre los lazos entre la UE y Canadá.

Copiar el enfoque ‘intermedio’ de Canadá

Frente a los cambios arancelarios y la retórica cáustica de la administración Trump, el primer ministro Mark Carney está cubriendo abiertamente sus apuestas en el escenario mundial.

“Sabemos que el antiguo orden no va a regresar. No deberíamos lamentarlo”, declaró Carney en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos en enero, mientras los aliados de Estados Unidos desconcertaban por la amenaza de Trump de anexar Groenlandia de Dinamarca.

Carney dijo que las grandes potencias pueden “permitirse el lujo de actuar solas por ahora”, pero las potencias medias necesitan trabajar mejor juntas.

“Cuando sólo negociamos bilateralmente con una potencia hegemónica, negociamos desde la debilidad. Aceptamos lo que se ofrece. Competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía”, dijo Carney en el foro.

“Si no estamos en la mesa, estamos en el menú”, enfatizó.

A principios de 2026, Carney visitó China y acordó una “asociación estratégica de nueva era”. Posteriormente, Ottawa redujo los aranceles de importación de los automóviles eléctricos chinos del 100% al 6,1%. La cuota se sitúa en 49.000 vehículos al año.

Por otra parte, China ha lanzado una ofensiva de seducción hacia los aliados de Estados Unidos, “más específicamente, los aliados frágiles”, según el director de MERICS, Mikko Huotari.

Por ejemplo, Xi asistió a la cumbre de los BRICS en India en septiembre a pesar de la difícil relación con Nueva Delhi. También asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Kirguistán. En noviembre, China será la sede de la cumbre del G-20.

Carney ha descrito esta nueva forma de diplomacia como “geometría variable”: diferentes alianzas para diferentes cuestiones basadas en valores e intereses comunes. En noviembre viajará a Shenzhen para la cumbre del G-20. La UE también estará allí en la mesa, y es de esperar que no esté en el menú.

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Editado por: Darko Janjevic