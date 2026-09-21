Crystal Palace 1-4 Man City: Rayan Cherki impresiona con una gran victoria a domicilio

Rayan Cherki se niega a ocultar sus emociones, un libro abierto para que todos lo vean y escuchen en momentos de alegría y decepción.

Momentos después de que el Manchester City anotara su primer marcador de peso pesado de la era post-Pep Guardiola al dejar de lado al Crystal Palace, le preguntaron en vivo por televisión cuánto disfrutaba el partido. En lugar de dar la respuesta habitual de un libro de texto, dio una descripción colorida, poco elogiosa e imposible de imprimir de su propia actuación en la primera mitad.

Erling Haaland, de pie junto a Cherki mientras esperaba para entregarle el premio al jugador del partido, solo pudo reírse de la mala honestidad del atacante francés.

De hecho, el jugador de 23 años también se niega a ocultar su talento, convirtiendo en un disparate su autocrítica al revelar una clase magistral en Selhurst Park con dos brillantes goles en la segunda parte de la victoria por 4-1.

Cherki tuvo su impacto con Guardiola la temporada pasada, aunque siempre hubo la sensación de que el voluble fichaje procedente del Lyon por una ganga de £ 30 millones podría producir más. Jugó 33 partidos en la Premier League, pero 14 de ellos fueron como suplente.

Y existe la sensación de que ya tiene algo que demostrar bajo el nuevo jefe Enzo Maresca en medio de los vastos recursos de ataque del City, saliendo desde el banquillo para ayudar en los dos últimos goles que les dieron la victoria contra el Bournemouth el primer fin de semana.

Cherki fue visto conversando animadamente con Maresca después del pitido final, pero su recompensa fue una salida en Selhurst Park y entregó el tipo de actuación irresistible que él, así como el City, necesitaban.