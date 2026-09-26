La Corte Suprema bloquea el mapa del Congreso de Missouri respaldado por Trump

alternar título

David A. Lieb/AP

En un caso seguido en todo el país y cuando comienzan las votaciones en las elecciones de mitad de período, la Corte Suprema bloqueó un mapa del Congreso en Missouri que tenía como objetivo asegurar a los republicanos otro escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Esta es la tercera vez que el tribunal superior bloquea el plan de redistribución de distritos que podría haber ayudado a derrocar al congresista demócrata Emanuel Cleaver al aumentar el número de votantes republicanos en su distrito.

El tribunal advirtió que cambiar los mapas ahora provocaría un “caos electoral”. La decisión requiere que el estado use los mismos distritos proporcionados a los votantes en 2022 y 2024. Eso a pesar de que se usó un mapa diferente en las primarias allí el mes pasado.

Se produce después de semanas de fallos contradictorios en tribunales estatales y federales. Los funcionarios electorales de Missouri ya comenzaron a enviar por correo algunas papeletas de voto ausente la semana pasada utilizando los distritos antiguos y algunos argumentaron que sería demasiado tarde para cambiarlos.

Los legisladores de Missouri aprobaron el nuevo mapa el año pasado a instancias del presidente Trump. Era parte de su estrategia a nivel nacional para atraer más escaños de tendencia republicana para evitar que los republicanos perdieran la Cámara.

Una petición ciudadana sujeta la redistribución de distritos a la aprobación de los votantes

Por lo general, los estados redistribuyen sus distritos al comienzo de cada década. La batalla de redistribución de distritos iniciada por Trump terminó con el Partido Republicano superando a los demócratas al inclinar alrededor de nueve o 10 distritos más, incluido el quinto distrito de Missouri, a su favor. Actualmente, los republicanos sólo tienen una ventaja de unos pocos escaños en la Cámara.

Pero los opositores al nuevo mapa de Missouri lograron reunir firmas de ciudadanos para someterlo a votación en las elecciones de noviembre.

La Corte Suprema de Missouri dictaminó a principios de este mes que la cuestión electoral significaba que el mapa respaldado por el Partido Republicano para 2025 nunca entró en vigor y nunca fue ley, a pesar de que se había utilizado en las primarias del 4 de agosto. El tribunal superior del estado culpó al Secretario de Estado republicano, Denny Hoskins, por seguir adelante con el mapa del Partido Republicano en las primarias a pesar de que no había sido aprobado por los votantes.

En su fallo del viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó esa afirmación, señalando que el tribunal estatal había dicho en mayo –antes de las primarias– que el mapa del Partido Republicano requeriría la aprobación de los votantes antes de poder ser utilizado.

El 10 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a intervenir en el fallo del tribunal estatal, pero permitió que el caso continuara.

Al mismo tiempo, los republicanos demandaron ante un tribunal federal y obtuvieron el respaldo para el mapa republicano de un juez federal y luego, la semana pasada, de un tribunal federal de apelaciones. Eso envió el caso nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos, que falló en contra de los legisladores republicanos el viernes.

En general, los republicanos argumentaron que su mapa debería usarse porque más de un millón de habitantes de Missouri votaron en las primarias usando el mapa. Quienes se oponen a la redistribución de distritos argumentaron que los votantes no habían aprobado el mapa y culparon a los funcionarios republicanos por retrasar el proceso y tratar de imponer el nuevo mapa.

Jason Rosenbaum cubre política para la Radio Pública de St. Louis.