Guerra Rusia-Ucrania: Moscú ataca la “vida ordinaria” con ataques a centros de datos, dice Zelensky

El presidente Volodymyr Zelensky dice que Rusia ha ampliado sus ataques para apuntar a los centros de datos y proveedores de Internet de Ucrania, buscando causar la máxima perturbación a la gente común y corriente.

“Todo esto afecta la capacidad de las personas para mantenerse conectadas, estudiar, trabajar”, dijo.

El viernes, un dron ruso atacó un centro de negocios en la capital, Kiev, matando a cuatro personas y dañando un centro de datos. Otro ataque mató a un niño de 14 años. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo que era ciudadano israelí.

Rusia confirmó que había atacado un centro de datos, diciendo que estaba siendo utilizado por la inteligencia militar ucraniana.

Alrededor de 100.000 hogares en Kiev y la región sufrieron cortes de internet el miércoles debido a las huelgas.

Algunas empresas ya han comenzado a trasladar datos desde servidores dañados a instalaciones en el extranjero.

En la ciudad noroccidental de Lutsk, los paneles informativos electrónicos en las paradas de transporte público no funcionaban el viernes, dijeron las autoridades. El ayuntamiento dijo que esto se debía “a los daños causados ​​por un ataque ruso a los centros de datos en Kiev”.

En la publicación del viernes en las redes sociales, Zelensky escribió: “Los rusos están expandiendo constantemente su operación de escalada: empresas estadounidenses y de otros países, centros de datos, proveedores de Internet; para Rusia, toda la vida ordinaria es simplemente un objetivo.

“Es importante que el mundo responda a todo esto y que Rusia sienta la respuesta a su terror”.

A última hora del viernes, Zelensky dijo que se habían tomado “decisiones adicionales” en su reunión con los principales funcionarios de defensa y seguridad de Ucrania para proteger los centros de datos del país y otras instalaciones de comunicaciones críticas para garantizar su funcionamiento continuo.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha dicho que Rusia estaba tratando de interrumpir el flujo de “información que salva vidas” atacando los centros de datos.

“Las alertas rápidas sobre amenazas de misiles y drones son esenciales: salvan vidas. Se trata de una infraestructura civil crítica… No es un objetivo militar. Es esencial para mantener la vida cotidiana en funcionamiento”, afirmó Sybiha.

El principal asesor de Zelensky en tecnologías de defensa admitió el jueves que “puede haber interrupciones locales” tras los ataques rusos y que el coste de los servicios de Internet podría aumentar para cubrir los costes de las reparaciones.

Pero Serhii Beskrestnov Destacó que la red de Internet de Ucrania está muy descentralizada, por lo que el país “no se quedará sin acceso a Internet”.