Noticias de transferencia de Emi Martínez: el Chelsea acuerda una tarifa de £ 7,5 millones por el portero del Villa

Chelsea han acordado una tarifa de £ 7,5 millones para firmar Villa Aston El portero Emiliano Martínez.

El internacional argentino, de 33 años, se someterá a un reconocimiento médico en Londres y reforzará el grupo de porteros en Stamford Bridge.

Esto surge de las preocupaciones sobre las actuaciones de Robert Sánchez, particularmente tras la victoria del lunes por 3-2 sobre Fulham.

Sánchez, quien ha sido el portero titular del Chelsea desde 2023, permitió que el disparo de Josh King se le escapara en el primer palo. Luego hizo otro disparo en un área peligrosa en la segunda mitad, permitiendo que el delantero Gonzalo García anotara.

La medida representa un notable cambio de opinión en Stamford Bridge. Los responsables habían querido respaldar a Sánchez, pero optaron por mudarse a Martínez días antes de la fecha límite de transferencia.

El Chelsea también tiene entre sus opciones a Mike Penders, un fichaje de 17 millones de libras procedente del Genk. Está previsto que debute en la Copa Carabao contra el Luton Town el jueves por la noche.

Villa ha estado dispuesto a vender a Martínez desde que contrató al portero japonés Zion Suzuki procedente del Parma por unos £ 30 millones a principios de este mes.

También es el último de una serie de acuerdos entre Chelsea y Villa.

Los Blues firmaron al delantero Morgan Rogers de Villa por un récord del club de £ 117 millones, mientras que Alejandro Garnacho se movió en la dirección opuesta en un acuerdo de préstamo inicial el mes pasado.

El delantero Nicolas Jackson, valorado en alrededor de £65 millones, estaba completando un examen médico en Villa Park el jueves mientras se prepara para reunirse con su ex entrenador del Villarreal, Unai Emery.

Se sabe que los clubes tienen una estrecha relación. También estuvieron involucrados en un acuerdo ampliamente descrito como un ‘intercambio de PSR’, en el que el defensa Ian Maatsen se unió a Villa y Omari Kellyman, ahora en Estrasburgo, se mudó al Chelsea.

La Juventus intentó fichar a Martínez al principio de la ventana de transferencia, pero el acuerdo fracasó debido a preocupaciones sobre una lesión en un dedo.

En cambio, el club italiano fichó cedido al portero del Tottenham Guglielmo Vicario.