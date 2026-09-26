Noticias de Alemania: el Bundestag aprueba un recorte del impuesto al combustible en un intento por bajar los precios del gas

En 2022, Nogly todavía se ponía su camiseta para participar ocasionalmente en algún partido benéfico. Imagen: Marcel von Fehrn/Eibner-Pressefoto/Picture Alliance

Uno de los jugadores más queridos y condecorados en la historia del Hamburger SV, el defensa y capitán Peter Nogly, falleció a los 79 años.

Nogly fue el capitán del Hamburgo durante sus días de gloria a finales de los años 1970, ganando la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Recopa de Europa.

Por impensable que pueda parecer hoy en día, el Hamburgo de Nogly fue capaz de luchar contra el Bayern de Múnich y ganar Imagen: Cornelia Bisagno/Picture Alliance

El Hamburgo dijo el viernes que había muerto después de una larga enfermedad, elogiando “una personalidad sobresaliente y una figura guía”, así como “un favorito absoluto de los fanáticos y uno de los mejores defensores en la historia del club”.

Nogly jugó 320 partidos de la Bundelisga con el Hamburgo y fue capitán del club en 122 partidos, un récord sólo superado por la leyenda del club Uwe Seeler.

Nogly, conocido por su imponente estatura, fue apodado roble“el roble”. Pero el robusto gigante también fue justo y nunca fue expulsado en su larga carrera en la defensa del Hamburgo.

A pesar de su papel integral en uno de los mejores clubes de Alemania, nunca irrumpió realmente en la configuración del equipo nacional, solo representó a lo que entonces era Alemania Occidental cuatro veces en el nivel absoluto.

Nogly dejó Hamburgo para jugar en Norteamérica, antes de regresar a Alemania para concluir su carrera. Ocupó varios puestos directivos y de entrenador en ligas inferiores después de su jubilación.