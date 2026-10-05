Brasil vota y Lula se enfrenta al hijo de Bolsonaro

En Brasil, el presidente Lula da Silva se enfrenta a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado, en una reñida contienda. Si ninguno gana más de la mitad de los votos, se enfrentarán nuevamente el 25 de octubre.

Transcripción



ELISSA NADWORNY, PRESENTADORA:

Esto es TODO CONSIDERADO de NPR News. Soy Elissa Nadworny. Es día de elecciones en Brasil, donde los votantes han estado eligiendo entre dos visiones muy diferentes del país y del papel de Brasil en el mundo. El presidente Lula da Silva busca otro mandato contra su rival de derecha Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien fue condenado por planear un golpe de estado para anular los resultados de las elecciones de 2022. Lo que está en juego va mucho más allá de las fronteras de Brasil, y el resultado podría poner a prueba los esfuerzos del presidente Trump por expandir la influencia de Estados Unidos en todo el hemisferio. Nuestra corresponsal en Sudamérica, Carrie Kahn, está en la línea desde Río de Janeiro, Brasil. Hola carrie.

CARRIE KAHN, BYLINE: Hola, Elissa.

NADWORNY: Entonces has estado todo el día hablando con los votantes. ¿Qué has oído?

KAHN: Bueno, en primer lugar, a diferencia de ayer cuando estábamos hablando, hoy finalmente salió el sol.

NADWORNY: (Risas).

KAHN: La lluvia finalmente paró. Y las colas en los colegios electorales eran muy largas en toda la ciudad. Fui a las famosas playas de Copacabana e Ipanema y hasta el extremo norte de Río y el barrio de Tijuca. Es un barrio de clase media y trabajadora, y la gente allí, como la mayoría de los votantes, estaba muy decidida a decidir por quién votarían en el polarizado Brasil. Son pocos los votantes que decidirán esta carrera.

NADWORNY: ¿Qué era lo más importante que tenían en mente?

KAHN: Lo escuché mucho hoy. Se trataba de criminalidad e inseguridad, especialmente en el centro de votación de Tijuca que visité. Allí predominan los robos y hurtos. La gente quiere más soluciones. La mayoría de las personas en esos sitios eran partidarios de Lula. Mariano Hizenje (ph) tiene 78 años y dice que siempre vota por Lula porque, como él, cuida de los negros de Brasil. Y a Hizenje le preocupa que, si Bolsonaro es elegido, Brasil abandonaría a los pobres.

MARIANO HIZENJE: (Habla portugués).

KAHN: Dice: “somos los más necesitados y por eso tuvimos que salir a votar hoy”.

También hablé con una votante de Bolsonaro, la psicóloga Ana Barbosa (ph), de 55 años. Dice que quiere un nuevo gobierno que cuide de todos y no sólo de una clase social. También le preocupa la delincuencia y dice que Bolsonaro y los conservadores están mejor equipados para abordar esos problemas.

ANA BARBOSA: (Habla portugués).

KAHN: Ella está diciendo que la gente de la clase baja no se preocupa lo suficiente por el crimen y la violencia, y dice que Bolsonaro tomará medidas enérgicas contra los criminales que, según ella, se están acercando a su familia.

NADWORNY: El presidente Trump ha ejercido más influencia y acción militar en América Latina durante su mandato. Dice que es necesario para luchar contra los narcotraficantes y el crimen organizado. ¿Han sido las relaciones entre Estados Unidos y Brasil un gran problema para los votantes?

KAHN: Un poco. Lula hizo campaña para detener cualquier interferencia estadounidense en Brasil. Bolsonaro ha dicho que acoge con agrado la mayor influencia de Trump en la región. Últimamente Trump ha pregonado un reciente giro hacia la derecha en toda la región. La derrota de Lula ante Bolsonaro, aliado de Trump, sería muy bien recibida por Estados Unidos, pero Gustavo Ribeiro, cofundador de The Brazil Report, un sitio de análisis y noticias en inglés. Hablé con él y dice que realmente no cree que Trump haya tenido mucha influencia en esta primera ronda de votación.

GUSTAVO RIBEIRO: La Casa Blanca de Trump prefiere a Flavio Bolsonaro, pero no exageraría la importancia del apoyo de Donald Trump porque esta elección, al final, no ha sido sobre soberanía, que era lo que quería Lula. Esta elección ha girado casi exclusivamente en torno a cuestiones internas.

KAHN: Dice que le preocupa lo que Estados Unidos y Trump harán si Lula gana, especialmente por un pequeño margen. Y las encuestas muestran que se avecina una carrera reñida y lo más probable es que se celebre una segunda vuelta. Y como dijo Gustavo Ribeiro, las cuestiones básicas seguirán siendo las más importantes para los votantes.

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