Noticias de India: Líderes de la oposición marcharán hacia la Comisión Electoral

Saltar la siguiente sección Fuerte seguridad en el corredor del poder político de Delhi antes del revuelo de la oposición

06/10/2026 6 de octubre de 2026

Miembros de la Fuerza de Acción Rápida (RAF), junto con agentes de policía, se encuentran junto a las barricadas mientras se preparan para una protesta organizada por los partidos de la oposición. Imagen: Bhavika Chhabra/REUTERS

Imágenes en los canales de noticias indios mostraron a cientos de personal de seguridad desplegados junto con múltiples capas de barricadas afuera del parlamento y la sede de la Comisión Electoral para impedir que los legisladores que protestaban siguieran adelante.

La Fuerza de Acción Rápida (RAF), responsable del control de multitudes, también estaba estacionada a lo largo de la ruta prevista para la protesta.

Otras imágenes mostraban a líderes de partidos de oposición reunidos en una de las puertas del parlamento indio sosteniendo pancartas y carteles que decían “Salven la democracia” y “Salven mi voto”.

El diputado de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, destacó la magnitud de las medidas de seguridad antes de la marcha y dijo que la protesta estaba destinada a ser pacífica.

“Somos parlamentarios. Somos miembros del Parlamento. También somos ciudadanos de este país. ¿Por qué es necesario desplegar una fuerza tan grande para detenernos? Caminaremos y nos iremos. Estamos desarmados”, dijo Raut, citado por la agencia de noticias PTI.