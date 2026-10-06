Noticias de India: Líderes de la oposición marcharán hacia la Comisión Electoral

6 de octubre de 2026
Fuerte seguridad en el corredor del poder político de Delhi antes del revuelo de la oposición
Imágenes en los canales de noticias indios mostraron a cientos de personal de seguridad desplegados junto con múltiples capas de barricadas afuera del parlamento y la sede de la Comisión Electoral para impedir que los legisladores que protestaban siguieran adelante.
La Fuerza de Acción Rápida (RAF), responsable del control de multitudes, también estaba estacionada a lo largo de la ruta prevista para la protesta.
Otras imágenes mostraban a líderes de partidos de oposición reunidos en una de las puertas del parlamento indio sosteniendo pancartas y carteles que decían “Salven la democracia” y “Salven mi voto”.
El diputado de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, destacó la magnitud de las medidas de seguridad antes de la marcha y dijo que la protesta estaba destinada a ser pacífica.
“Somos parlamentarios. Somos miembros del Parlamento. También somos ciudadanos de este país. ¿Por qué es necesario desplegar una fuerza tan grande para detenernos? Caminaremos y nos iremos. Estamos desarmados”, dijo Raut, citado por la agencia de noticias PTI.
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6 de octubre de 2026
El bloque INDIA realizará una marcha de protesta ante la Comisión Electoral contra el jefe Gyanesh Kumar
Líderes y parlamentarios de los partidos de oposición de la India llevarán a cabo una marcha de protesta hacia la sede de la Comisión Electoral de la India (ECI) en Nueva Delhi el martes para pedir el despido del Comisionado Jefe de Elecciones (CEC), Gyanesh Kumar, por cambios controvertidos en la lista de votantes.
Se han reforzado las medidas de seguridad alrededor de la sede del organismo electoral nacional, informaron los medios de comunicación el martes por la mañana.
El bloque INDIA, la alianza de partidos de oposición liderada por el Congreso, anunció la marcha la semana pasada como parte de una campaña más amplia para ‘Salvar la Democracia’ bajo la cual sus líderes han estado realizando manifestaciones desde el 2 de octubre por supuestas irregularidades cometidas por la ICE.
La oposición exige la destitución de Kumar, quien enfrenta acusaciones de haber tomado medidas unilaterales en relación con el sacrificio masivo de nombres de las listas de votantes registrados.
Los críticos dicen que la acción, llamada Revisión Intensiva Especial (SIR), ha privado de sus derechos a millones de votantes elegibles al eliminar sus nombres de las listas de votantes y que los cambios benefician al gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi.
La ECI y el BJP rechazan las acusaciones.
Alrededor de 130 millones de nombres han sido eliminados de los censos electorales desde que comenzaron los cambios el año pasado.
La marcha de la oposición el martes comenzará desde la Casa del Parlamento.
También se espera que los líderes del bloque INDIA se reúnan más tarde con el presidente Droupadi Murmu para expresar sus preocupaciones sobre el ejercicio SIR, según los informes.
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6 de octubre de 2026
Bienvenido a nuestra cobertura
Soy Dharvi Vaid Dhulia, del estudio de DW en Nueva Delhi, y le traemos nuestra oferta diaria de los titulares más importantes de la India.
Las demandas para la destitución del principal funcionario electoral de la India, Gyanesh Kumar, por cambios polémicos en las listas de votantes llegarán a la Comisión Electoral de la India, literalmente, y los líderes de la oposición y parlamentarios planean una marcha de protesta a la sede del organismo electoral en Nueva Delhi hoy.
Mientras tanto, se avecina otra protesta que busca la renuncia de Kumar mientras los manifestantes de las “cucarachas” de la India han anunciado un regreso a Jantar Mantar, el mismo sitio en el corazón de la capital india desde donde el movimiento satírico en línea se impulsó a la corriente principal y obligó al ministro de educación de la India a dimitir. La protesta del Partido Cucaracha Janta está programada para el 10 de octubre.
Y en medio de toda la presión que está aumentando en el país por las acusaciones de manipulación generalizada de las listas de votantes, se están celebrando elecciones parciales en tres estados y un territorio de la Unión.
Estén atentos.
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