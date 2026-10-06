Aquí están los finalistas de los Premios Nacionales del Libro 2026

¿Se aplica “a la tercera va la vencida” a los prestigiosos premios literarios? Edwidge Danticat tendrá la oportunidad de descubrirlo. Ahora es tres veces finalista del Premio Nacional del Libro, que se anunció el martes por la mañana. La novela de Danticat, DÃ¨ytrata sobre una mujer que presencia un violento ataque con armas de fuego en un centro comercial de Miami. Colección de cuentos de Danticat ¿Krik? ¡Crak! fue finalista del premio en 1995, y su libro hermano me estoy muriendofue finalista de no ficción en 2007.

Los otros escritores nominados al premio de ficción de 2026 incluyen a Hannah Lillith Assadi, Julián Delgado Lopera, Valeria Luiselli y la novelista debutante Morgan Thomas, cuyo libro Edén de comida es una historia innovadora que sigue a un orientador de pacientes en un centro que brinda atención de afirmación de género.

De manera similar, Camonghne Felix combina formas en la categoría de no ficción. su libro Dejemos que gobiernen los poetas: una declaración de libertad Es a la vez una memoria y un llamado a la acción, basándose en la experiencia de Félix como estratega de comunicaciones. Felix se enfrenta a Colin Asher, Sara NoviÄ‡, Joseph Osmundson y Abdelrahman ElGendy, cuyas memorias, Esconder, explora su tiempo en una prisión egipcia.

Los ganadores de los Premios Nacionales del Libro se anunciarán el 18 de noviembre de 2026.

Encuentre la lista completa a continuación.

Ficción

Hannah Lillith Assad, Paraíso 17

Edwidge Danticat, DÃ¨yA

JuliÃ¡n Delgado Lopera, Finge que estás muerto y te llevo

valeria luiselli, Principio Medio Final

Morgan Tomás, Edén de comida

No ficción

Colin Asher, El especial de medianoche: la historia de la prisión secreta de la música estadounidense

Abdelrahmán El Gendy, Huna: una memoria de la revolución, la prisión y el devenir

Camonghne Felix, Dejemos que gobiernen los poetas: una declaración de libertad

Sara NoviÄ‡, Lengua materna

José Osmundson, Temporada de desove: un experimento en paternidad queer

Poesía

Victoria Chang, Árbol del conocimiento

carolina ebeid, Esconder

Brenda Hillman, Casa quieta en el desierto: una ecocontemplación

Judá prohibido, Anexo G: Poemas, ensayos y fotografías de Gaza

Susan Stewart, Zarza

Literatura traducida

Karl Ove Knausgård, La escuela de la nochetraducido del noruego por Martín Aitken

Vicente Luis Mora, Europa Central, Traducido del español por Raúl Berry

Intan Paramaditha, Noche de los Mil Infiernos, Traducido del indonesio por Esteban J. Epstein y Tiffany Tsao

Mohamed Mbougar Sarr, hombres puros, Traducido del francés por Lara Vergnaud

Samar Yazbek, Su presencia es un peligro para su vida: Voces de supervivencia y testimonio en Gaza, tTraducido del árabe por Precio de Leri

Literatura juvenil

Elana K.Arnold, huecoay

Tae Keller, Cuando el mañana arde

Carlos Kendall, Lo que nos alimenta: un gótico hawaiano

David Levitán y Gabriel Patos, La lucha de nuestras vidas: el SIDA en Estados Unidos

julian randall, Sacudió