Aquí están los finalistas de los Premios Nacionales del Libro 2026

¿Se aplica “a la tercera va la vencida” a los prestigiosos premios literarios? Edwidge Danticat tendrá la oportunidad de descubrirlo. Ahora es tres veces finalista del Premio Nacional del Libro, que se anunció el martes por la mañana. La novela de Danticat, DÃ¨ytrata sobre una mujer que presencia un violento ataque con armas de fuego en un centro comercial de Miami. Colección de cuentos de Danticat ¿Krik? ¡Crak! fue finalista del premio en 1995, y su libro hermano me estoy muriendofue finalista de no ficción en 2007.
Los otros escritores nominados al premio de ficción de 2026 incluyen a Hannah Lillith Assadi, Julián Delgado Lopera, Valeria Luiselli y la novelista debutante Morgan Thomas, cuyo libro Edén de comida es una historia innovadora que sigue a un orientador de pacientes en un centro que brinda atención de afirmación de género.
De manera similar, Camonghne Felix combina formas en la categoría de no ficción. su libro Dejemos que gobiernen los poetas: una declaración de libertad Es a la vez una memoria y un llamado a la acción, basándose en la experiencia de Félix como estratega de comunicaciones. Felix se enfrenta a Colin Asher, Sara NoviÄ‡, Joseph Osmundson y Abdelrahman ElGendy, cuyas memorias, Esconder, explora su tiempo en una prisión egipcia.
Los ganadores de los Premios Nacionales del Libro se anunciarán el 18 de noviembre de 2026.
Encuentre la lista completa a continuación.
Ficción
Hannah Lillith Assad, Paraíso 17
Edwidge Danticat, DÃ¨yA
JuliÃ¡n Delgado Lopera, Finge que estás muerto y te llevo
valeria luiselli, Principio Medio Final
Morgan Tomás, Edén de comida
No ficción
Colin Asher, El especial de medianoche: la historia de la prisión secreta de la música estadounidense
Abdelrahmán El Gendy, Huna: una memoria de la revolución, la prisión y el devenir
Camonghne Felix, Dejemos que gobiernen los poetas: una declaración de libertad
Sara NoviÄ‡, Lengua materna
José Osmundson, Temporada de desove: un experimento en paternidad queer
Poesía
Victoria Chang, Árbol del conocimiento
carolina ebeid, Esconder
Brenda Hillman, Casa quieta en el desierto: una ecocontemplación
Judá prohibido, Anexo G: Poemas, ensayos y fotografías de Gaza
Susan Stewart, Zarza
Literatura traducida
Karl Ove Knausgård, La escuela de la nochetraducido del noruego por Martín Aitken
Vicente Luis Mora, Europa Central, Traducido del español por Raúl Berry
Intan Paramaditha, Noche de los Mil Infiernos, Traducido del indonesio por Esteban J. Epstein y Tiffany Tsao
Mohamed Mbougar Sarr, hombres puros, Traducido del francés por Lara Vergnaud
Samar Yazbek, Su presencia es un peligro para su vida: Voces de supervivencia y testimonio en Gaza, tTraducido del árabe por Precio de Leri
Literatura juvenil
Elana K.Arnold, huecoay
Tae Keller, Cuando el mañana arde
Carlos Kendall, Lo que nos alimenta: un gótico hawaiano
David Levitán y Gabriel Patos, La lucha de nuestras vidas: el SIDA en Estados Unidos
julian randall, Sacudió