Jonathan Gøth-Rasmussen sale a pasear, Julien Sale sigue en juego… – Golf Planète

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Esta semana se cumple el décimo aniversario de la etapa finlandesa del HotelPlanner Tour, disputada en el campo Cooke de Vierumäki, el primero de una serie de torneos en el norte de Europa. Sigamos a Suecia y Polonia… Por el momento es el noruego Jonathan Gøth-Rasmussen quien domina la competición con -15 en total. Julien Sale (foto), nuestro primer francés, ocupa -7 el puesto 34 provisional.

FP

la ruta cocinero de Áreas extranjeras (par 72 de 6.485 metros), ubicado a 130 km al noreste dehelsinkiestá situado en un entorno montañoso rodeado de magníficos lagos. Una postal idílica y un clima perfecto para dos primeras rondas muy disputadas…

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David Leyel campeón defensor, había tomado aquí la delantera en la clasificación del Camino a Mallorca hace un año. El escocés finalmente terminó segundo en la clasificación de la temporada, detrás JC Ritchiey así había recogido su tarjeta en el Gira mundial de DP.

Es todo lo malo que deseamos julián ventaautor aquí de una primera vuelta muy sólida. El que estuvo ausente la semana pasada en Castillo de Killeen para elDesafío irlandésanotó una primera tarjeta de 65 (-7) con un eagle, seis birdies por un solo bogey. El ganador en Vaudreuil a principios de julio, sin embargo, se quedó estancado este viernes. A un doble bogey en su primer hoyo y a un segundo día de lucha… seguirán cuatro birdies y dos bogeys, uno por día, que relegará a los reunionenses del 2.º al 34.º puesto provisional…

Apuntó sólo dos tiros de Jonathan Goeth-Rasmussenlíder al final de la primera ronda, Julien Sale vio despegar al noruego de 28 años… ¿definitivamente? Autor de una primera vuelta casi perfecta con un resultado inmaculado de 63 (-9), atormentó el curso cocinero de Áreas extranjerasfirmando nueve birdies. Y pudo seguir este domingo firmando una nueva tarjeta de calidad (66 a -6).

A” Siempre es difícil hacerlo mejor cuando jugaste -9 el día anterior, así que estoy encantado con esta segunda ronda.at-il dÃ©clarÃ©.Mi objetivo era simplemente seguir adelante. No miré las clasificaciones, me concentré en mi juego. Es agradable ver a tantos golfistas nórdicos en lo más alto de la clasificación. Entrenamos y jugamos mucho juntos, así que es bueno vernos en un lugar tan bueno.A”

Doble ganador en elTour del planificador de hotelesGÃ¸th-Rasmussen está dos cuerpos por delante del sueco Christopher Bloostrandganador hace dos semanas del desafío escocés, así como los escoceses Graeme Robertson Con -12 en total el alemán Dominic Foosautor de la tarjeta de este viernes (63 a -9), ocupa en solitario la tercera plaza provisional.

Con un corte de -5, cuatro jugadores franceses jugarán este fin de semana

Otros tres Tricolores continúan su camino. Tras una primera vuelta en el 71 (-1), Julien Quesné Jugó 67 (-5) este viernes con seis birdies en su tarjeta por solo un bogey. en -6 en total también, encontramos Clément Sordet. Dos cartas de 69 (-3) para los isleños y una gran reacción este viernes tras un doble bogey (en el par 4 del hoyo n°3) que llegó demasiado pronto.

Robin Sciot Siegrist también pasa el corte y también puntúa -6. el zurdo Saint-Nom-la-Bretèche publicó una sólida segunda tarjeta de 68 (-4).

Quinto de este Vierumäki Finland Challenge el año pasado, Andoni Etchenique (+1 en total) se detiene allí, al igual que otros cinco de estos compatriotas. Finalmente, tenga en cuenta que Maxence Giboudotséptimo en el Camino a Mallorca, se quedó fuera esta semana.

La tabla de clasificación

La clasificación de los franceses

Foto: Joosep Martinson / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP)