Los candidatos a gobernador de Georgia discuten sobre la economía y Trump en un debate solitario

La demócrata Keisha Lance Bottoms y el republicano Rick Jackson se enfrentaron el martes por la noche durante su único debate programado de la carrera para gobernador de Georgia de este otoño, apuntándose mutuamente sobre cuestiones económicas, centros de datos y el presidente Donald Trump.

Las encuestas públicas muestran que Bottoms, exalcalde de Atlanta y exfuncionario de la administración Biden, y Jackson, un ejecutivo multimillonario de atención médica, están en una carrera reñida a cuatro semanas del día de las elecciones, y la votación anticipada comenzará la próxima semana.

El debate de una hora, al estilo de un ayuntamiento, fue en gran medida civilizado y contó con preguntas de los votantes en vivo y grabadas. Jackson frecuentemente criticó a su oponente por su historial como alcaldesa, mientras que Bottoms atacó sus elogios a Trump.

“Mi oponente ha dicho que quiere ser el gobernador favorito de Trump. Quiere ser Trump con tono sureño. Dijo que no hay una sola política en la que no esté de acuerdo con Trump”, dijo Bottoms en respuesta a una pregunta sobre los recortes de la administración Trump a los fondos federales.

“Me enfrentaré a Donald Trump cuando sea necesario. No me postulo para ser su gobernadora favorita”, continuó.

Jackson respondió: “No le debo nada a nadie” y dijo: “Nadie me ha dicho nunca qué hacer”.

Luego invocó a Brian Kemp, el popular gobernador de Georgia con mandato limitado; la primera de varias veces que lo hizo.

“Me enfrentaré a cualquiera, tal como lo ha hecho Brian Kemp. Trabaja con ambos partidos, con ambos presidentes, y se levanta cuando no está de acuerdo”, dijo Jackson.

Trump respaldó al rival de Jackson, el vicegobernador Burt Jones, durante las primarias republicanas para gobernador. Pero Jackson todavía intentó reclamar el manto MAGA y se inclinó fuertemente a compararse con el presidente. Desde que ganó la nominación en junio, abandonó ese enfoque y buscó vincularse más con Kemp, quien también había respaldado a Jones.

Jackson disparó varias veces contra Bottoms durante su mandato como alcaldesa, acusándola de ser responsable de la inflación regional en el área de Atlanta que, según él, excedía las tasas de inflación nacional y señalando tasas de criminalidad más altas en la ciudad durante la pandemia de Covid-19.

“Este es el tipo de política que no podemos tener al gobernar Georgia, no hacer que la gente se sienta segura para ir a trabajar”, dijo Jackson. “Los malos alcaldes no son buenos gobernadores”.

Si bien se preguntó a los candidatos sobre vivienda y educación, el evento se centró predominantemente en cuestiones económicas y asequibilidad, y ambos candidatos fueron presionados repetidamente sobre cómo reducirían los costos. Ambos se centraron en gran medida en la reducción de impuestos.

Bottoms enfatizó sus propuestas de recortar o suspender los impuestos estatales o locales sobre una serie de artículos, como seguros de automóviles, comestibles, productos de higiene y pañales. Jackson reiteró su promesa de recortar los impuestos estatales sobre la renta, los impuestos a la propiedad y los impuestos a ciertos servicios públicos.

Los centros de datos y las controvertidas cámaras de vigilancia de tráfico conocidas como cámaras Flock también ocuparon un lugar central.

En cuanto a los centros de datos, Bottoms reiteró su deseo de implementar una pausa en las nuevas construcciones. Jackson dijo que no aprobaría nuevas construcciones como gobernador sin antes obtener la aprobación de la comunidad local, establecer estándares ambientales y obtener el compromiso de que las facturas de energía de las comunidades locales se reducirían.

Pero los dos también discutieron sobre el tema, con Bottoms acusando a Jackson de invertir en centros de datos y Jackson acusándola a ella de haber aprobado su construcción como alcaldesa.

Bottoms también dijo que no se oponía a una moratoria sobre la instalación de nuevas cámaras Flock, mientras que Jackson dijo que sí.

También surgió la cuestión de la seguridad electoral, que ha rondado la política de Georgia durante seis años.

Bottoms dijo que estaba “profundamente preocupada por la retórica de Donald Trump en torno a nuestras elecciones”.

Jackson, sin embargo, cuando le preguntaron si pensaba que el Departamento de Justicia de Estados Unidos debería “supervisar e involucrarse” en las elecciones estatales, volvió a ceder ante Kemp.

“No creo que sea necesario a menos que el gobernador Kemp lo considere necesario”, dijo.

Jackson ha inundado las ondas con anuncios, utilizando decenas de millones de dólares de su propio dinero para gastar más que Bottoms en una proporción de 7 a 1 desde la semana pasada.

Esa disparidad ha preocupado a muchos demócratas, que han visto este año como una excelente oportunidad para cambiar la gobernación a azul por primera vez en 16 años.

Ayudando a Bottoms está el entorno político más amplio en Georgia y a nivel nacional: Trump enfrenta índices de aprobación negativos y preocupaciones de los votantes sobre el manejo de la economía por parte de su administración.