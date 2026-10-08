Los manifestantes culpan a los “fondos buitres” de la crisis inmobiliaria en España

Sin embargo, Jorge Galindo, director del Centro de Política Económica de Esade, afirma que los datos disponibles dificultan saber exactamente cuántas propiedades españolas pertenecen a los llamados “fondos buitre” y se utilizan para especular.

Señala las cifras del Banco de España de 2024 que muestran que sólo el 8% de las viviendas en alquiler son propiedad de empresas.

Galindo dice que de los datos disponibles se desprende que no hay una acumulación destacable de inmuebles en alquiler entre un número reducido de propietarios en España.

“Cuando se trata de explicar el aumento de los alquileres, esa no es la gran causa”, afirma. “Lo que lo explica es la escasez de oferta en comparación con la demanda de los últimos años”.

El Banco de España parece estar de acuerdo y ha estimado que el país tiene un déficit de vivienda de alrededor de 750.000 viviendas.

La vicegobernadora de la institución, Soledad Núñez, advirtió en septiembre que hacia 2028 esa cifra podría ascender a un millón.

En España hay 3,8 millones de viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero un gran número de ellas se encuentran en zonas rurales despobladas y, por tanto, tienen poca relevancia para la crisis actual, que se agudiza en los núcleos urbanos.

Otras explicaciones para este elevado número incluyen propiedades en espera de renovación o disputas legales entre familiares que las han heredado.

Los cambios demográficos desempeñan un papel importante en el desequilibrio entre oferta y demanda.

Entre 2021 y 2025, hubo alrededor de 1,2 millones de nuevos hogares en España, impulsados ​​en gran parte por la llegada de inmigrantes que han desempeñado un papel importante en el reciente crecimiento económico del país.

Sin embargo, la construcción de viviendas no ha seguido el ritmo, con menos de medio millón de viviendas nuevas durante ese período.

Eso se debió en parte a que la industria de la construcción española se había contraído a raíz de la crisis de la eurozona, mientras que el costo de los materiales aumentó sustancialmente después de Covid, y la falta de consenso político puso obstáculos legales en el camino de la construcción.

“Para nosotros no era una prioridad construir casas nuevas”, dice Galindo. “Pero una vez que llegó el boom demográfico, nos dimos cuenta de lo costoso que era para nosotros”.

Añade que es probable que el alojamiento turístico a corto plazo, como Airbnb, que ha sido identificado como culpable tanto por el gobierno español como por muchos activistas, haya tenido un efecto más localizado, elevando los precios en áreas urbanas específicas en lugar de tener un impacto general.