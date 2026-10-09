Bradley Barcola: el Liverpool se acerca al delantero del Paris St-Germain en un acuerdo de £ 120 millones

Liverpool Se están acercando al fichaje de Bradley Barcola procedente del Paris St-Germain por una tarifa que podría ascender a 120 millones de libras esterlinas.
Fuentes han indicado a BBC Sport que las conversaciones han avanzado en las últimas 48 horas y ahora está cerca de llegar a un acuerdo completo para el delantero francés.
El PSG había valorado al jugador de 23 años en 145 millones de libras esterlinas, pero el Liverpool está dispuesto a acordar un paquete que tendrá un valor mínimo de poco más de 100 millones de libras esterlinas y podría aumentar a 120 millones de libras esterlinas en función de un importante éxito individual y de equipo.
Barcola es diestro pero prefiere jugar en la banda izquierda y su probable llegada genera más dudas sobre el futuro de Cody Gakpo en Anfield.
Varias fuentes le han dicho a BBC Sport que tanto Tottenham Hotspur como Manchester City han mostrado interés en el delantero holandés.
El Liverpool también está buscando un extremo derecho, después de haber explorado movimientos para Yankuba Minteh del Brighton y Ismaila Sarr del Crystal Palace.
Los Rojos han recibido ofertas de £ 50 millones y £ 60 millones por el extremo de Gambia Minteh rechazadas por Brighton.
En declaraciones antes del partido del sábado contra Nottingham Forest, el entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, dijo que “no se puede hablar de jugadores que, ahora mismo, no son nuestros”.
Y añadió: “Pero es evidente que estamos tratando de mejorar o intentar cubrir ese puesto porque no tenemos los números”.
“Espero que podamos tener buenas noticias pronto, pero todavía no hemos llegado a ese punto”.