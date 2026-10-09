Arabia Saudita dice que tres ciudadanos murieron en ataques hutíes en el aeropuerto de Riad.

Tres ciudadanos de Arabia Saudita murieron en dos ataques contra el aeropuerto internacional de la capital, Riad, dijo la autoridad de aviación civil del país, después de que los hutíes de Yemen dijeran que habían atacado la instalación.

Los ataques también provocaron “heridos a varios ciudadanos sauditas y residentes de diversas nacionalidades”, indicó la Autoridad General de Aviación Civil en un comunicado el X.

El primer ataque del jueves tuvo como objetivo el aeropuerto, mientras que el segundo atacó un avión de la aerolínea estatal Saudia.

Uno de sus pilotos estaba entre los muertos, dijo la aerolínea en un comunicado.

El tráfico aéreo volvió a la normalidad, según informó la autoridad de aviación civil.

El grupo hutí de Yemen dijo el jueves que había atacado el aeropuerto con dos misiles balísticos.

El grupo alineado con Irán dijo que también había atacado un aeropuerto en la ciudad de Najran, cerca de la frontera saudí con Yemen, y la base aérea de Khamis Mushait, más al norte. Arabia Saudita no ha confirmado estos ataques.

Las últimas víctimas se producen tras la muerte de tres personas en los ataques hutíes contra dos aeropuertos sauditas los días 6 y 7 de octubre.

Dos personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque en el aeropuerto internacional de Abha, informó el miércoles el organismo de aviación civil. Otra persona murió en el aeropuerto Rey Khalid de Riad.

Los últimos ataques se producen en medio de una marcada escalada en los renovados combates entre las fuerzas gubernamentales de Yemen respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes, que controlan la mayor parte del noroeste del país.

El portavoz militar hutí dijo que los dos ataques anteriores contra los aeropuertos de Arabia Saudita fueron “una respuesta a la agresión saudí contra nuestro país” que provocó “60 ataques aéreos y ataques con misiles en las últimas 24 horas”.

El grupo dice que está apuntando a Arabia Saudita por su apoyo a las fuerzas gubernamentales en la guerra civil de Yemen.

El conflicto ha empeorado en las últimas semanas, después de que los hutíes se apoderaran de tramos estratégicamente importantes de la costa del Mar Rojo en una rápida ofensiva.

Eso incluía el puerto de Mokha en el estrecho de Bab al-Mandab, que es el punto más estrecho del Mar Rojo y un cuello de botella para el transporte marítimo mundial.

Pero las fuerzas progubernamentales yemeníes han dicho desde entonces que habían “asegurado” el estrecho de Bab al-Mandab en el extremo sur del Mar Rojo.

En 2015 se formó una coalición liderada por Arabia Saudita después de que los países árabes unieran fuerzas para evitar que los hutíes arrebataran el control de Yemen al gobierno internacionalmente reconocido del país.

En 2022 se negoció un alto el fuego temporal después de años de ataques aéreos y combates terrestres que provocaron la muerte de cientos de miles de personas, lo que desencadenó una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Pero el alto el fuego informal comenzó a desmoronarse en julio.

Los hutíes anunciaron un “embargo marítimo” contra Arabia Saudita y comenzaron ataques con misiles y drones contra aeropuertos, instalaciones petroleras y buques cisterna sauditas en el Mar Rojo. Dijeron que estaban tomando represalias contra lo que dicen es un bloqueo saudita que dura años y por un ataque aéreo en el aeropuerto de Sanaa.