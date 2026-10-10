Kalshi recurre a un ex agente del FBI para luchar contra el blanqueo de dinero

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i Proporcionado por Kalshi

Kalshi, una empresa líder en el mercado de predicciones, contrató a un ex agente del FBI para dirigir su primer equipo contra el lavado de dinero mientras los mercados de predicciones están bajo un creciente escrutinio legal por parte de los reguladores estatales y federales.

Sean Fern trabajará estrechamente con las autoridades, los reguladores y el personal superior de Kalshi para vigilar las actividades sospechosas y potencialmente criminales allí. La plataforma ha experimentado un enorme crecimiento durante el último año.

Según la firma TickerTracker, Kalshi ha superado los 260 mil millones de dólares en apuestas en lo que va de año, el triple de la cantidad negociada en todo 2025.

En una entrevista con NPR, Fern, que trabajaba como El fiscal federal de Brooklyn después de su paso por el FBI, dijo que su objetivo es construir defensas contra las personas que intentan utilizar la plataforma para cometer delitos financieros.

“Quiero asegurarme de que sea un lugar difícil para lavar dinero o evadir sanciones y cometer fraude”, dijo Fern a NPR el viernes. “En el día a día, eso implica saber quiénes son nuestros clientes, saber de dónde viene su dinero y asegurarnos de que no estamos haciendo negocios con entidades o partes sancionadas”, dijo. “Y cuando algo parece extraño o sospechoso, podemos detectarlo y derivarlo a las autoridades”.

El anuncio se hace eco de lo que hicieron las empresas de criptomonedas durante los tiempos de auge de ese sector a principios de la década de 2020. Binance, el intercambio de criptomonedas, por ejemplo, contrató a exfiscales federales y agentes del FBI para reforzar sus divisiones de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. Varios años después, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos de lavado de dinero.

Evitar su propio escándalo de lavado de dinero, dijo Fern, es la razón por la que Kalshi lo contactó.

En el FBI, Fern fue agente especial en el equipo internacional de corrupción de la oficina, donde ayudó a dirigir la investigación sobre el plan de soborno multimillonario vinculado al fondo soberano de Malasia, un escándalo que se conoció como 1MDB.

Kalshi espera que la incorporación de Fern dé credibilidad a la plataforma en auge, ya que se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor sobre el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado.

Los apostadores del mercado de predicciones pueden realizar apuestas sobre todo, desde deportes hasta lo que dicen los políticos en eventos públicos y el resultado de las elecciones. Los expertos han advertido que la introducción de apuestas en ámbitos como la votación y las decisiones políticas anima a las personas a monetizar información privilegiada.

Los reguladores federales y las fuerzas del orden en Washington han iniciado investigaciones penales sobre presuntos abusos en las plataformas del mercado de predicción. A principios de este año, los reguladores llegaron a un acuerdo con el ex representante estadounidense George Santos por la manipulación del mercado. Los fiscales federales también acusaron a un exsoldado del ejército estadounidense y a un ex empleado de Google por supuestamente utilizar información no pública para cobrar en Polymarket, el principal rival de Kalshi. En agosto, los reguladores multaron al ex operador de teleprompter del presidente Trump por utilizar la notificación anticipada de los discursos del presidente para obtener ganancias en los llamados “mercados de menciones” de Kalshi.

Elisabeth Diana, portavoz de Kalshi, dijo que a medida que los bancos, los fondos de cobertura y otras instituciones financieras utilizan Kalshi, se ha hecho evidente la necesidad de reforzar las salvaguardias contra los delitos financieros. “Estamos creciendo”, dijo Diana.

La empresa, cuyo valor estimado por PitchBook ronda los 40.000 millones de dólares, tiene 250 empleados y planea duplicar su plantilla en los próximos seis meses.

Durante su tiempo en las fuerzas del orden federal, Fern fue uno de los fiscales principales en el juicio de OneTaste, una empresa de bienestar de “meditación orgásmica” cuyos fundadores fueron sentenciados a prisión tras condenas por conspiración para realizar trabajos forzados.