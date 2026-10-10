El huracán Isaías toca tierra en Florida

El huracán Isaías tocó tierra como tormenta de categoría 2 cerca de Destin, Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC) el viernes por la noche.

La tormenta es el primer huracán de la temporada del Atlántico.

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¿Qué sabemos sobre el huracán Isaías?

El NHC advirtió sobre “marejadas ciclónicas potencialmente mortales que impactarán la costa del Golfo a medida que las peligrosas condiciones de huracanes y las inundaciones repentinas se extiendan hacia el interior”.

El sistema meteorológico también trae vientos extremos, con una alerta de tornado emitida para partes de Florida y el sur de Georgia.

Isaías tiene vientos sostenidos de hasta 105 millas por hora Imagen: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Isaías era originalmente una fuerte tormenta de categoría 3 antes de tocar tierra. Posteriormente se debilitó hasta convertirse en una tormenta de categoría 1.

Después de que la tormenta tocó tierra, la División de Manejo de Emergencias de Florida dijo que la alerta de tornado para partes del norte de Florida se extendió al menos hasta las 6 am hora local del sábado (10 am UTC).

El NHC dijo que el huracán tiene vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (165 kilómetros por hora).

La tormenta ha derribado árboles en Pensacola, en la península de Florida. Imagen: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Las evacuaciones se llevaron a cabo en comunidades costeras a medida que se acercaba el huracán.

Todos los vuelos en el aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach han sido cancelados debido a la tormenta. Destin se encuentra en la región del norte de Florida.

Florida, Georgia y Alabama han declarado el estado de emergencia debido al sistema climático extremo.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dijo que “se han aprobado declaraciones de emergencia en Florida y Alabama para garantizar que haya recursos federales disponibles para responder a #Isaías”.

El gobernador de Florida, DeSantis, insta a los residentes a “abrocharse el cinturón”

En una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes a “abrocharse el cinturón en este momento. No salgan a las carreteras”.

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, también advirtió a aquellos “que estén pensando en aprovechar los cortes de energía y las evacuaciones de esta tormenta para entrar por la fuerza, saquear o robar: ni siquiera lo intenten”.

“Durante una emergencia, estos delitos se convierten en delitos de primer grado, punibles con hasta 30 años de prisión”, dijo Uthmeier.

La gente tapió negocios antes de que la tormenta tocara tierra Imagen: Marco Bello/REUTERS

Según el sitio de seguimiento de cortes de energía PowerOutage.com, aproximadamente 480.000 clientes en total estaban sin electricidad hasta el viernes por la noche en Florida, Georgia y Alabama.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, dijo que Uber, Comcast y Home Depot se ofrecieron para ayudar a los habitantes de Alabama durante la tormenta. Uber, por ejemplo, ofrece viajes gratuitos de ida y vuelta a refugios de evacuación aprobados por el estado en los condados de Mobile y Baldwin.

Editado por: Karl Sexton

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