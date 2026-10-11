Ataques aéreos matan a decenas de mineros de oro en la frontera entre Sudán y Egipto

Al menos 72 trabajadores murieron en ataques aéreos en una zona fronteriza en disputa entre Sudán y Egipto dirigidos a mineros de oro artesanales, dijo el domingo un grupo de derechos humanos.

El ataque, al sur del remoto triángulo de Halayeb, al este del río Nilo, es el segundo de este tipo este año.

Se produce en medio de una creciente preocupación en Egipto por el desplazamiento a gran escala debido al conflicto de tres años y medio en Sudán, que ha provocado un éxodo transfronterizo.

¿Qué sabemos?

Los Abogados de Emergencia con sede en Sudán, una organización de defensa legal y de derechos humanos, dijeron que el ataque ocurrió el sábado en un territorio accidentado y montañoso que, según dijo, se encuentra dentro de Sudán.

El triángulo de Halayeb, reclamado tanto por Egipto como por Sudán, es conocido por la minería y el comercio de oro, junto con otros bienes ilícitos y el tráfico de personas.

El grupo de derechos humanos acusó a la fuerza aérea egipcia de llevar a cabo los ataques.

“Los repetidos ataques a las regiones fronterizas ricas en oro y minerales reflejan el deseo de las autoridades egipcias de expandir y afirmar el control sobre los recursos naturales de Sudán”, afirmó.

Egipto aún no ha comentado sobre los ataques, pero anteriormente admitió haber realizado una “operación a gran escala” contra la extracción ilegal de oro dentro de sus fronteras.

La verificación independiente sigue siendo difícil debido a la ubicación remota.

El trabajo infantil está muy extendido en el peligroso sector minero de oro de Sudán Imagen: Interpol/AP Photo/Picture Alliance

Se espera que aumente el número de muertos

La Red de Médicos de Sudán advirtió en Facebook de un aumento previsto del número de víctimas “debido a la gravedad de algunas lesiones y a las dificultades de acceso a la atención médica y a los servicios esenciales en la región”.

Un superviviente dijo a la agencia de noticias AFP que había miles de personas trabajando en el lugar remoto cuando fue alcanzado.

“Después del ataque aéreo, la gente se dispersó. Algunas personas llegaron a Al-Ansary [gold] mercado, otros tomaron la dirección contraria. Por eso nadie sabe exactamente cuántos murieron”, afirmó.

Huelgas vinculadas a la economía del oro de la guerra

La guerra civil de Sudán entre la junta militar de Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares ha matado a más de 200.000 personas y ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

A pesar de respaldar al jefe del ejército de Sudán, al-Burhan, Egipto considera la guerra en su frontera una amenaza a su seguridad.

Las RSF han financiado sus operaciones mediante el contrabando de miles de toneladas de oro desde las regiones sudanesas de Darfur y Kordofán. Según el grupo de expertos Chatham House, con sede en el Reino Unido, hasta el 60% de las exportaciones no oficiales de oro terminan en Egipto.

La guerra civil de Sudán: los límites de la ayuda humanitaria Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

En junio, a los ataques aéreos contra minas en la misma zona fronteriza les siguió una operación de seguridad egipcia a gran escala.

Cientos de personas, incluidos extranjeros, fueron arrestadas, acusadas de minería ilegal de oro y contrabando.

Editado por: Srinivas Mazumdaru

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para selecciónanos como tu fuente preferida en Googlepor lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.