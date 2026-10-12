Abdul El-Sayed dice que los demócratas deben “ganar por números masivos” para defenderse de la negación de las elecciones del Partido Republicano

El candidato demócrata al Senado de Michigan, Abdul El-Sayed, dijo que sus compañeros demócratas necesitan “ganar por números masivos” en las próximas elecciones intermedias para que el resultado “sea incuestionable”.

“Donald Trump ya ha amenazado con hacer lo que hizo en 2020, que es negar los resultados de una elección”, dijo El-Sayed a “Meet the Press” de NBC News en una entrevista que se transmitió el domingo.

Cuando NBC News le preguntó el sábado si aceptaría los resultados de las elecciones de mitad de período sin importar quién gane, Trump dijo: “Por supuesto que lo haré”. Pero no queremos hacer trampa”.

El oponente republicano de El-Sayed, el exrepresentante Mike Rogers, también negó los resultados de las elecciones de 2020, dijo El-Sayed a la moderadora Kristen Welker. “El tipo contra el que me postulo insinúa que en realidad no perdió en 2020”, dijo. “Habla de esta camioneta mítica que apareció en Detroit con un montón de votos, como si no hubiera perdido”.

Cuando Welker le preguntó si cree que Trump y Rogers pondrían en duda su carrera si los resultados son reñidos, El-Sayed dijo: “Me preocupa que Donald Trump y Mike Rogers no estén comprometidos con la institución de nuestra democracia”.

Después de que Joe Biden ganara las elecciones presidenciales de 2020, Trump apuntó a Michigan con acusaciones de fraude electoral que finalmente fueron rechazadas por un juez, quien las calificó de “nada más que especulaciones y conjeturas”.

Michigan también estuvo entre un puñado de estados donde los partidarios de Trump en 2020 intentaron presentar una lista de los llamados electores falsos al Colegio Electoral para declarar falsamente que Trump ganó. Quince personas fueron acusadas del presunto plan, pero sus casos fueron posteriormente desestimados.

A principios de este año, en una serie de consultas cada vez mayores sobre las listas de votantes del estado, la administración Trump exigió que el condado de Wayne, hogar de Detroit, entregara al gobierno federal todas sus boletas de las elecciones presidenciales de 2024.

En la entrevista “Meet the Press”, que fue grabada el viernes, El-Sayed dijo que confía en poder ganarse a los ex votantes de Trump con el enfoque económico de su campaña. Eso incluye hacer que la atención médica sea más accesible a través de “Medicare para Todos” y luchar contra los intereses corporativos.

“Dondequiera que voy, encuentro a alguien que se acerca y dice: ‘Mira, voté por Trump dos, tres veces, y voy a votar por ti’. Y pregunto por qué. Dicen: “Es porque realmente quieres que tenga atención médica”. Realmente quiero que tengan atención médica. “Es porque realmente eres Estados Unidos primero”. Realmente soy Estados Unidos primero”, dijo El-Sayed, ex funcionario de salud pública.

También espera que esos mensajes económicos resuenen entre los votantes judíos que, de otro modo, podrían mostrarse escépticos ante él debido a sus críticas a Israel y su retórica.

“Las cosas que nos unen son mucho más grandes que las que nos dividen, mucho más grandes. Creemos en el pluralismo religioso. Creemos en la separación de la iglesia y el estado. Creemos que más personas merecen atención sanitaria. Creemos en los derechos reproductivos. Creemos que Donald Trump es una amenaza existencial para nuestra democracia. Creemos que las corporaciones no deberían poder comprar políticos”, afirmó.

El-Sayed volvió a expresar su pesar por su reacción inicial ante un ataque con vehículos en marzo contra una sinagoga cerca de Detroit. Condenó el ataque en ese momento, pero añadió que “la gente resultó herida”, señalando que algunos de los familiares del atacante habían muerto días antes en ataques aéreos en el Líbano.

â€”Si piso el dolor de alguien, por supuesto que me arrepiento. Y realmente desearía haber pensado en cómo se habría sentido alguien al escuchar eso y haberlo pensado dos veces antes de hacer esos comentarios”, le dijo El-Sayed a Welker.

“Mi compromiso con la seguridad judía es el mismo que mi compromiso con mis propios hijos”, añadió. “Y necesitamos poder saber que podemos ir a nuestras escuelas, que podemos ir a nuestros lugares de culto y que nadie va a atacar”.

El Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, que apoya a los candidatos proisraelíes de ambos partidos, atacó los comentarios iniciales de El-Sayed sobre el ataque en los correos enviados a los votantes esta semana.

Un súper PAC llamado Together for Michigan también comenzó a transmitir anuncios esta semana centrados en los comentarios. En un anuncio, una mujer dice que su hijo estaba en la sinagoga el día del ataque y les dijo a los espectadores que El-Sayed “dio una excusa a alguien que quería asesinar niños”. Soy un demócrata de toda la vida, pero en esta elección votaré por Mike Rogers”.

Con el impulso final hacia las elecciones intermedias en marcha, Welker preguntó a El-Sayed sobre sus planes de hacer campaña con el ex presidente Barack Obama. En un artículo de opinión del HuffPost de 2012, El-Sayed escribió que “Obama no fue la elección correcta. Él simplemente no era el equivocado. Este líder ha perpetrado guerras, ha violado nuestras libertades civiles, ha deportado a más personas de nuestras costas que cualquier otro presidente anterior a él, y la lista de sus fracasos continúa”.

El viernes, El-Sayed dijo que el tiempo ha cambiado su perspectiva sobre Obama.

“Pienso en ocho años de liderazgo del presidente Obama y los comparamos con los 12 años que hemos vivido desde entonces. Uno mira hacia atrás y dice: ‘Hombre, ese era un líder realmente capaz, que lideró con una especie de creencia en las personas y una gracia poco común, incluso para las personas que no estaban de acuerdo con él”’, dijo El-Sayed.

Añadió que considera a Obama un “mentor” y que los grandes mentores “te hacen crecer”.