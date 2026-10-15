Corea del Norte prueba misiles de crucero que se lanzarán desde submarinos

Corea del Norte dijo el miércoles que realizó pruebas de misiles de crucero diseñados para ser disparados desde submarinos para probar la preparación de los sistemas de combate submarinos del país y fortalecer las capacidades de la Armada.

Los medios estatales de Corea del Norte dijeron que llevó a cabo las pruebas en aguas frente a la costa este de la península de Corea.

Un informe de los medios estatales de Corea del Norte describió las armas como estratégicas, lo que implica una intención de equiparlas con ojivas nucleares.

Pero el informe no especifica si fueron lanzados desde un submarino real o desde una plataforma de prueba submarina.

Corea del Norte ha seguido adelante con submarinos lanzamisiles modernos y desarrollos de misiles balísticos y de crucero.

Personas en Corea del Sur viendo las noticias sobre el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte hacia el Mar del Este el 12 de octubre. Imagen: Kim Hong-Ji/REUTERS

Pyongyang ha probado varias armas en las últimas semanas para agudizar su disuasión militar contra Estados Unidos y Corea del Sur, pero aún no se cree que haya lanzado un submarino misilístico moderno en pleno funcionamiento.

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Lo que hay que saber sobre las relaciones de Corea del Norte con Corea del Sur y EE.UU.

El último acontecimiento se produce dos días después de que los medios estatales de Corea del Norte publicaran fotografías del líder norcoreano, Kim Jong Un, visitando un nuevo museo militar en un lugar no revelado del país.

El museo exhibía un misil balístico intercontinental supuestamente capaz de alcanzar los EE.UU., según mostraban fotografías publicadas por los medios estatales KNCA.

Kim ha dejado claro que aumentar el arsenal nuclear de su país era su principal prioridad. La desnuclearización, como ha presionado Estados Unidos, está fuera de discusión en este caso.

Las relaciones entre el líder norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump también parecen haberse calmado ya que ambos no se han reunido en los últimos años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato, se reunió con Kim tres veces. A principios de semana, Trump, aludiendo a un viaje a Asia el próximo mes, dijo que podría reunirse con Kim en el viaje.

Corea del Norte ha puesto fin a toda coordinación con Corea del Sur y ha eliminado de su constitución todas las referencias a la reunificación con el Sur.

Editado por: Sean Sinico

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