Anthropic señala un aumento de ingresos a los inversores antes de su debut en el mercado de valores

El gigante de la inteligencia artificial (IA), Anthropic, vio aumentar sus ingresos un 45% hasta los 16.800 millones de dólares (£12.700 millones) en los tres meses hasta finales de septiembre, según entiende la BBC.

Las cifras fueron reveladas el miércoles por el promotor Claude en una sesión informativa para posibles inversores, ya que sientan las bases para una salida a bolsa, que se espera que tenga lugar antes de finales de año.

Esto se produce cuando algunas acciones de tecnología, incluidas las empresas que fabrican chips y otro hardware que alimenta los centros de datos, han caído en los últimos días debido a las preocupaciones sobre los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en infraestructura de inteligencia artificial.

Un portavoz de Anthropic declinó hacer comentarios.

Los ingresos de Anthropic han aumentado en trimestres sucesivos este año, de 4.700 millones de dólares en los primeros tres meses a 11.600 millones de dólares en el período siguiente.

Según se informa, la compañía también dijo a los inversores durante el evento en su sede en San Francisco que había obtenido ganancias por segundo trimestre consecutivo.

Sus cifras de ingresos, junto con las de su rival OpenAI, ofrecen un indicador importante del crecimiento de la industria de la IA y de su capacidad para financiar la infraestructura necesaria para desarrollar la tecnología.

Las acciones de algunas empresas tecnológicas estadounidenses cayeron el miércoles por preocupaciones en torno a las inversiones en IA.

Las acciones de los fabricantes de chips, incluidos AMD, Nvidia e Intel, cayeron bruscamente.

En Asia, las acciones de la firma japonesa de inversión en tecnología Softbank cayeron más de un 9% el jueves. Los gigantes de semiconductores de Corea del Sur también cayeron, con Samsung cayendo un 9,5% y SK Hynix un 11% menos.

Los índices tecnológicos de la región también cayeron. Las operaciones en el Kospi y el Kosdaq de Corea del Sur se detuvieron temporalmente después de caer más del 8%, mientras que el Nikkei 225 de Japón perdió cerca del 5%.