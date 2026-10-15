La inflación se disparó en septiembre y los beneficios de la Seguridad Social recibirán un impulso

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i Isabelle Souriment/Hans Lucas/AFP vía Getty Images

Las noches son cada vez más frías, pero la inflación aumenta.

Un informe del Departamento de Trabajo del miércoles mostró que los precios al consumidor en septiembre aumentaron un 3,7% respecto al año anterior. Se trata de un aumento anual mayor que el del mes anterior.

Un aumento en los precios de la energía vinculado a la guerra de Estados Unidos con Irán elevó el costo de vida. Los precios aumentaron un 0,6% entre agosto y septiembre.

“Las cosas no pintan bien”, dijo el economista Brian Bethune del Boston College. “El principal problema, por supuesto, que todo el mundo conoce es el precio de la gasolina, pero también el del gasóleo para calefacción”.

El gasóleo para calefacción es un primo cercano del combustible diésel. El costo del combustible ha aumentado un 74% en el último año, lo que es difícil para las familias de Nueva Inglaterra que dependen del combustible para calefacción para mantenerse calientes.

Excluyendo los volátiles precios de la energía y los alimentos, lo que se conoce como “inflación subyacente” fue del 2,6% en septiembre. Se trata también de un aumento anual mayor que el registrado en agosto.

El auge de la inteligencia artificial ha elevado el costo de los chips de memoria, afectando a todo tipo de productos electrónicos de consumo. Apple, por ejemplo, aumentó el precio de los modelos más antiguos de iPhone el mes pasado en 100 dólares cada uno.

Los beneficiarios del Seguro Social obtendrán un aumento

Poco después de que se publicara el informe de inflación, la Administración de la Seguridad Social anunció que los beneficios aumentarán un 3,6% el próximo año. El ajuste anual por costo de vida se basa en los precios de julio, agosto y septiembre.

El aumento en los beneficios equivale a $75 adicionales al mes para el beneficiario promedio del Seguro Social.

Los defensores de las personas mayores acogieron con satisfacción el aumento.

“Ayuda a millones de estadounidenses a mantenerse al día con los crecientes costos de los alimentos, las facturas rutinarias, la atención médica y otros gastos cotidianos”, dijo la directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan.

Pero los críticos se quejan de que el ajuste por costo de vida no refleja los gastos reales de las personas mayores, que a menudo incluyen costos más altos de atención médica.

“No será suficiente para la mayoría de las personas mayores ni siquiera mantenerse a flote financieramente”, dijo Max Richtman, presidente del Comité Nacional para Preservar la Seguridad Social y Medicare.

Mantenerse a flote sería una mejora para la mayoría de los trabajadores, cuyos sueldos no siguen el ritmo de los crecientes precios actuales.

Los precios suben más rápido que los cheques de pago

Los salarios promedio en septiembre aumentaron sólo un 3%, por lo que el poder adquisitivo del trabajador típico se ha erosionado durante el último año.

“La gente dice: ‘Algo no está bien en eso'”, dijo Bethune. “Estoy trabajando más duro. Soy más productivo. Y esto no es un trato justo”.

La inflación no es tan alta como en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania. Pero cada vez que los precios empiezan a estabilizarse, la economía se ve sacudida por un nuevo shock de oferta, como los aranceles de dos dígitos del presidente Trump o la guerra con Irán.

A Beth Hammack, directora del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, le preocupa que el efecto acumulativo de estos shocks pueda arraigar más la inflación. Hammack le habló a un grupo de economistas esta semana sobre un minorista del área de Cleveland del que había oído hablar que está aumentando los precios no sólo para cubrir los costos actuales sino también los costos más altos que pueden surgir en el futuro.

“Esto podría ser una señal de que se está afianzando una mentalidad inflacionaria”, dijo Hammack. “Cuando la gente espera precios más altos, toma decisiones con esto en mente. Puede convertirse en una profecía autocumplida que dificulta que la política monetaria vuelva a bajar la inflación”.

Las autoridades de la Reserva Federal sopesarán los nuevos datos de inflación cuando se reúnan dentro de dos semanas para discutir las tasas de interés. Los inversores ahora ven una probabilidad de 50-50 de que la Reserva Federal aumente su tasa de referencia en octubre en un esfuerzo por combatir la inflación.