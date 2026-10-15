Cómo hacer un hoyo en uno: tus testimonios

Un hoyo en uno es un marcador de tiempo en la vida de un aficionado. La piedra blanca del antes y el después. Para maxensera el 16 de octubre; Para Clemencia un día de julio de 2024. ¿Dónde, cuándo, con quién, cómo? Todo está anclado para la vida. Al mismo tiempo, debemos darnos cuenta de lo que implica la destreza. Aunque rebelde a cualquier ley del golf, el hoyo en uno se produce generalmente en los hoyos de menor distancia, los pares 3, y varía desde unos cincuenta metros hasta unos doscientos para los más hábiles (en este extremo del espectro, hablamos casi exclusivamente de los profesionales). Lo que significa que un agujero en uno equivale a borrar esta distancia de un solo golpe para alcanzar, a la velocidad adecuada – ni demasiado rápida ni insuficiente – un agujero de 10,8 centímetros de diámetro, ignorando o aliándose a cualquier peligro como el viento, la lluvia, el más mínimo cambio de movimiento, las pocas briznas de hierba más altas que otras o el posible abrevadero situado en el camino. En diez segundos puede pasar cualquier cosa.

Por lo tanto, esto explica en parte la reacción común ante lo que también llamamos as. AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOCorrí por el agujero y grité» rembobina Édouard describiendo al joven adolescente de 12 o 13 años que era cuando sucedió, en 2007 o 2008, en golf Isabella (Yvelines). AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICOAhí fue cuando empecé a engancharme a este deporte, tenía carteles de bosque de tigre En mi habitación estaba viendo golf en la televisión, así que sabía perfectamente lo que representaba y, por supuesto, grité. Creo que esa es la reacción de cualquiera que hace su primer hoyo en uno.»