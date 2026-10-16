Padre de Essex sentenciado después de que su hijo muriera en la caída de un hotel en Chipre

Un padre cuyo hijo de dos años se cayó del cuarto piso de un hotel de cinco estrellas en Chipre ha sido multado con 3.000 euros (2.500 libras esterlinas) por provocar su muerte.

Joshua Foster pensó que la ventana estaba cerrada cuando colocó a su hijo en un alféizar para mostrarle la vista de un parque acuático y “perdió el control” sobre él, según escuchó anteriormente el Tribunal de Distrito de Paphos.

El niño cayó casi 12,1 m (40 pies) desde el cuarto piso del King Evelthon Beach Hotel and Resort el 12 de julio, el primer día de vacaciones de la familia en Chlorakas.

Foster, de 37 años, de Essex, admitió haber causado la muerte mediante un acto imprudente, imprudente o peligroso y fue sentenciado el viernes por la mañana.

Después dijo a los periodistas: “Gracias por el apoyo. Tengo muchas ganas de volver a casa y estar con mi esposa y mi hija”.

El auditor, su esposa, sus dos hijos y su familia política habían llegado a Chipre a primeras horas de la mañana del día del incidente.

Pasaron el día realizando diversas actividades, incluida una visita a la piscina, antes de prepararse para la cena por la noche.

Alrededor de las 18:00 horas, Foster, su suegro y su hijo caminaron hacia un ascensor, y su abogado, Alexandros Alexandrou, dijo al tribunal que estaba de “buen humor” y que estaba jugando con su hijo.