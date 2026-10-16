Multitudes se agolpan en Nueva Delhi y ondean banderas indias en medio de la escalada de protestas

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i Vipin/AP

NUEVA DELHI – Miles de indios atestaron una concurrida calle en el corazón de la capital, ondeando la bandera nacional y exigiendo la renuncia del jefe electoral del país, la última muestra de disidencia pública contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Los manifestantes se manifestaron en Connaught Place, uno de los distritos comerciales más concurridos de Nueva Delhi, respondiendo a un llamamiento del movimiento juvenil “Cucaracha”, cuyo líder Abhijeet Dipke fue detenido por la policía antes de la manifestación. Manifestantes de distintas generaciones se unieron a la manifestación, lo que refleja la amplia ira pública y la intensificación de la presión sobre el principal funcionario electoral del país.

Las protestas de los partidos jóvenes y de oposición se han intensificado por una revisión en curso de las listas de votantes que ha eliminado más de 130 millones de nombres desde el año pasado. Los críticos dicen que el ejercicio tiene motivaciones políticas, amenaza con privar de sus derechos a millones más y ha afectado desproporcionadamente a las minorías, particularmente a los musulmanes. Han exigido la dimisión del jefe electoral Gyanesh Kumar.

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i Prabhat Mehrotra/AP

La Comisión Electoral y la administración del primer ministro Narendra Modi niegan las acusaciones y dicen que la revisión tiene como objetivo eliminar entradas duplicadas y no elegibles.

La protesta del viernes fue parte de una creciente campaña que ha presionado al gobierno de Modi y se produce una semana después de una represión policial contra los manifestantes en Nueva Delhi.

Los manifestantes superaban ampliamente en número al personal de seguridad que se alineaba en la calle, mientras columnas de policías antidisturbios vigilaban.

Anteriormente, la policía había pedido a la gente que no se uniera a la manifestación y ofreció permitir que un pequeño grupo se reuniera para ondear la bandera nacional y cantar el himno nacional. En previsión de las protestas, las autoridades también cerraron Central Park, un espacio verde rodeado por los edificios blancos de la época colonial de Connaught Place, el viernes y sábado.

Modi no ha comentado públicamente sobre las protestas. Algunos de los líderes de su partido han tachado a los manifestantes de “anarquistas” y han sugerido, sin ofrecer pruebas, que están respaldados por potencias extranjeras.

La policía detuvo a Dipke, el fundador del movimiento “Cucaracha”, antes de las manifestaciones. Había instado a sus seguidores que no pudieron viajar a Nueva Delhi a izar la bandera y manifestarse en sus propias comunidades.

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i Channi Anand/AP Foto/Channi Anand/AP

Un video en vivo publicado en la cuenta de Instagram del movimiento mostró a Dipke saliendo de una casa y dirigiéndose hacia la calle, donde los agentes de policía lo interceptaron. Después de un breve intercambio, los agentes lo subieron a un vehículo policial y se marcharon.

“Ondear la bandera tricolor (bandera india) no es un delito”, dijo a los periodistas el jueves.

El movimiento “Cucaracha” comenzó como una campaña satírica en línea este verano después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India comparara a los jóvenes desempleados con parásitos. Muchos jóvenes indios aceptaron el comentario y adoptaron la cucaracha como símbolo de resiliencia. Desde entonces se ha expandido hasta convertirse en un movimiento de protesta de jóvenes a nivel nacional. Las protestas encabezadas por el grupo forzaron la dimisión del ministro de Educación de Modi en julio, un raro revés para el primer ministro, que ha estado en el poder durante más de 12 años.

Aún no está claro si las protestas se convertirán en un movimiento político más amplio. El gobierno de Modi sigue siendo electoralmente fuerte, y la ira por las listas de votantes no necesariamente se traduce en apoyo a la oposición, que ha utilizado el tema para criticar a su gobierno nacionalista hindú.