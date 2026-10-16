Niños y maestros asesinados en tiroteo en escuela primaria de Oregón

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, elogió al transeúnte que “intervino heroicamente” para evitar más pérdidas de vidas.

“Sus acciones conllevan una pesada carga emocional y sólo quiero que sepan que mis pensamientos también están con ustedes”, dijo en una rueda de prensa junto a otros funcionarios.

La policía no reveló ningún detalle sobre el “miembro de la comunidad” que disparó al adolescente, pero las grabaciones de audio del despacho de los Servicios Médicos de Emergencia sugieren que era el padre de un alumno.

“Parece que el tirador ha sido neutralizado, posiblemente un padre le disparó en la escuela. No estoy seguro de los pacientes en este momento, la policía está llegando”, se oye decir a un miembro del personal.

Un periodista de un periódico local dijo al programa Today de BBC Radio 4 que la escuela estaba cerrada durante el tiroteo y que los estudiantes podían comunicarse con los padres afuera con sus relojes Apple.

Michael Kohn, periodista del periódico Bulletin, dijo que el incidente dejó atónitos a los padres.

“Esta es una escuela de barrio. Los padres están atónitos. Es algo que no esperas que suceda en Bend, Oregon. Es un pueblo de montaña”, dijo.

La maestra Kathy Sheil Smith describió a KPTV, afiliada de CNN, cómo trató de mantener a los niños tranquilos después de ver al pistolero acercarse a la escuela.

“Las expresiones de sus rostros eran realmente difíciles de ver”, dijo.

“Algunos niños estaban orando, algunos niños consolaban a otros niños. Estoy segura de que todos los maestros de la escuela pensaron: ‘Hoy es el día en que voy a morir'”, añadió.