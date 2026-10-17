El Papa León será dado de alta del hospital tras una operación de cáncer de pulmón

El Papa León XIV será dado de alta del hospital el sábado después de someterse a una cirugía para extirpar un nódulo canceroso de su pulmón derecho, dijo el Vaticano, y hará una aparición para dirigir la oración del domingo.

“Tras las conclusiones alcanzadas por el equipo médico esta mañana, el Papa León XIV será dado de alta hoy del Hospital Policlínico Gemelli, donde fue ingresado para una cirugía en el pulmón derecho”, dijo el sábado la Prensa de la Santa Sede en un comunicado.

“Saldrá del hospital a primera hora de la tarde y regresará al Vaticano”, añadió.

Se esperaba que recitara la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento papal en la Basílica de San Pedro el domingo, según el comunicado.

El médico personal del pontífice, Dr. Luigi Carbone, y el jefe de cirugía torácica del Hospital Gemelli, Dr. Stefano Margaritora, dijeron que a la luz de los análisis de sangre y de una radiografía de tórax realizados el sábado por la mañana, y después de una evaluación de su estado clínico, “el Santo Padre ha sido considerado apto para recibir el alta hospitalaria”.

Hasta ahora, los médicos de Leo no han dado indicios de que el pontífice pueda necesitar más tratamiento. Y el Vaticano no ha indicado si el cáncer podría haberse extendido.

Leo, nativo de Chicago, reanudó su trabajo en el hospital el jueves, informaron sus médicos y el Vaticano.

Un dibujo del Papa León XIV se encuentra junto a la estatua de Juan Pablo II afuera del Hospital Universitario Gemelli, donde el Papa León XIV se recupera después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso de su pulmón derecho. Alberto Pizzoli / AFP vía Getty Images

El Vaticano publicó el viernes las primeras imágenes de Leo desde su cirugía, mostrándolo celebrando misa dentro del hospital, mientras los médicos dijeron que las pruebas confirmaron la “mejora continua” en su recuperación.

Las fotos muestran a Leo de pie ante el altar con vestimentas verdes celebrando misa en una capilla improvisada que se ha preparado para él. El portavoz Matteo Bruni dijo que presidió solo la liturgia, distribuyó la Comunión al personal médico y a los gendarmes del Vaticano presentes y pronunció una homilía.

Su alta del hospital se produce menos de un mes antes de que Leo emprenda un viaje de dos semanas a Sudamérica, que comenzará el 11 de noviembre.

La presidenta peruana Keiko Fujimori, en una entrevista en la televisión peruana, dijo que el ritmo de la recuperación del Papa podría determinar si Leo realiza su visita apostólica de una semana a Perú.

“Quiero que el Papa sepa que aquí en Perú, millones de nosotros estamos orando por su pronta recuperación”, dijo Fujimori el miércoles.

A Leo le diagnosticaron adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, después de que los médicos examinaran el nódulo que le habían extraído del pulmón derecho.

El cáncer de pulmón de células no pequeñas representa el 80% de todos los casos de la enfermedad, según la Asociación Estadounidense del Pulmón.

Este tipo de cáncer afecta tanto a fumadores como a no fumadores, aunque no se sabe que Leo haya sido fumador alguna vez.

El bulto inicial fue detectado durante un control de rutina, dijo el Vaticano. El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo tomó la rara medida de revelar el problema de salud (el primero de su papado) durante su oración del mediodía del domingo la semana pasada.

Leo saludó a la multitud afuera del Hospital Gemelli de Roma cuando entró el martes.

El procedimiento fue dirigido por el Dr. Stefano Margaritora, cirujano torácico jefe de Gemelli, y el personal médico rezó el rosario en la capilla del hospital cuando comenzó la operación.