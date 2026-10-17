Rusia quiere un apagón en Ucrania cuando llegue el invierno: Zelenskyy

Rusia está intensificando sus ataques a la infraestructura energética de Ucrania en un intento por cortar la electricidad y la calefacción en el país a medida que se acerca el invierno, dijo el sábado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Sus comentarios se producen mientras Moscú intensifica sus ataques contra objetivos civiles en la capital, Kiev, y otros lugares, y observadores clave dicen que su objetivo es hacer que el país sea prácticamente inhabitable.

Los ataques nocturnos en Zaporizhzhia mataron a un hombre de 64 años Imagen: Daria Nazarova/AFP

¿Qué dijo Zelenskyy?

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Zelenskyy dijo que Rusia acababa de llevar a cabo uno de sus mayores ataques contra el sector energético de Ucrania desde que comenzó su invasión a gran escala de su vecino en febrero de 2022.

“Más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de energía fueron atacadas en diferentes regiones de Ucrania”, escribió.

“Los trabajos de restauración están en curso, con todos los servicios necesarios y todos los recursos disponibles de las empresas energéticas ucranianas”, añadió.

Zelenskyy dijo que Rusia planeaba dejar a los ciudadanos ucranianos en el frío este invierno.

“Rusia está intentando provocar un apagón en Ucrania, justo antes del invierno. Rusia está tratando de dejar a millones de nuestra gente sin electricidad ni calefacción”, escribió, pidiendo a los aliados que presionen a Moscú para evitar que esto suceda.

Dijo que Rusia había “ampliado “su campaña contra el sistema energético” y estaba tratando de “extender las reservas de Ucrania y reparar su capacidad lo más “al mínimo posible”. ?

Rusia reivindica múltiples ataques a infraestructura

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, dijo el sábado que sus fuerzas habían atacado varios objetivos de infraestructura en Ucrania durante la noche.

Entre los nombrados se encontraba una subestación eléctrica en la ciudad noroccidental de Zhytomyr.

Sin embargo, también dijo que la acería más grande de Ucrania, en la ciudad de Kryvyi Rih, había sido atacada, afirmando que la instalación suministraba productos de acero al complejo militar-industrial ucraniano.

Dijo que otra planta siderúrgica en Zaporizhzhia, una ciudad cerca de la línea del frente, también había sido atacada.

Las autoridades ucranianas también han dicho que una persona, un conductor de ambulancia, murió y otras 19 resultaron heridas, incluido un niño, en un ataque aéreo ruso en Kherson, en el sur de Ucrania.

La agencia estatal de noticias rusa TASS también informó de la muerte de una mujer como resultado de los ataques con aviones no tripulados ucranianos en la región rusa de Belgorod, en los que también resultó herido un hombre.

Los ataques nocturnos de Rusia alcanzaron numerosos sitios civiles Imagen: REUTERS

La exención de sanciones de Trump es un impulso para Putin: Zelenskyy

Mientras tanto, Zelenskyy también reaccionó a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de renunciar a un paquete de nuevas sanciones contra Moscú, diciendo que la medida sólo alentaría al líder ruso Vladimir Putin.

“Un bloqueo de las sanciones estadounidenses, un alivio de la presión sobre el agresor, recompensas financieras para Putin… todo esto sólo lo alienta a seguir atacando”, dijo Zelenskyy.

El viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que renunciaba a las amplias sanciones y aranceles estadounidenses dirigidos a los ingresos energéticos de Rusia, dos días antes de que entraran en vigor.

La exención ha sido aclamada por un enviado presidencial ruso como un “momento histórico”.

“La suspensión por parte de la administración Trump del [Lindsey] La Ley Graham es un momento importante y verdaderamente histórico”, afirmó Kirill Dmitriev en las redes sociales.

Dmitriev dijo que la ley, que lleva el nombre del difunto senador estadounidense que patrocinó el proyecto de ley, “habría causado “daños graves, ante todo, a la economía estadounidense y a los mercados globales”.

La medida de Trump se produjo cuando critica cada vez más a Zelenskyy, alimentando la especulación de que el líder estadounidense está del lado de Moscú en el conflicto.

Editado por: Karl Sexton

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