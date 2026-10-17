Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la policía en Albania

Las últimas protestas han empañado gravemente la imagen cuidadosamente cultivada de Rama como un líder encantador que conduce a su país hacia la prosperidad.

Paralelamente a las protestas, una serie de investigaciones de la fiscalía especial también amenazan su gobierno.

Creados bajo presión de la UE y Estados Unidos en 2019, los fiscales arrestaron recientemente a la poderosa jefa de los servicios secretos, Vlora Hyseni.

Está acusada de ayudar a un destacado empresario, ex funcionario gubernamental y amigo personal de Rama, Ergys Agasi, a evadir la justicia. El hombre de 39 años está detenido.

Agasi, hablando a través de su abogado, negó las acusaciones en su contra y dijo que no tenía nada que ver con corrupción. Hyseni dijo a los fiscales que se puso en contacto con Agasi para intentar reclutarlo para los servicios de inteligencia.

Varios medios de comunicación albaneses afirman que actuó como intermediario entre el primer ministro y grupos criminales organizados.

Rama ha admitido que conoce a Agasi pero niega tener conocimiento de transacciones ilegales.

“Edi Rama está atrapado entre la espada y la pared”, dijo a la BBC Lutfi Dervishi, analista político y profesor universitario.

“Es víctima de su propio éxito. Al concentrar tanto poder en sus propias manos, se ha convertido en la única persona a la que la gente culpa por sus agravios”.

El Partido Socialista de Rama tiene una cómoda mayoría, con 83 de 140 escaños en el Parlamento albanés. Las próximas elecciones parlamentarias no se celebrarán hasta 2029.