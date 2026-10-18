Protestas en Francia: enfrentamientos violentos, saqueos y edificios en llamas mientras más de 1.200 personas son arrestadas

Un pequeño explosivo “le arrancó la mano” a un joven en Saint-Étienne, afirmó en las redes sociales el alcalde de la ciudad, Régis Juanico, añadiendo: “Una tragedia así nunca debería haber ocurrido”.

Cientos de miles de estudiantes han protestado en las últimas semanas por la escasez de personal y las deterioradas instalaciones de los liceos del país (escuelas secundarias a las que asisten jóvenes de 15 a 18 años).

Su número se ha visto reforzado por miembros de sindicatos y otros grupos de protesta.

Estos grupos incluyen el movimiento llamado chalecos amarillos (o “chalecos amarillos”), que se manifestó contra los aumentos del costo de vida durante más de un año a partir de 2018, convirtiéndose en uno de los movimientos de protesta más longevos en la historia de Francia.

El Ministerio del Interior de Francia dijo que las protestas del sábado involucraron “actos de violencia selectiva” por parte de “individuos encapuchados” en lugares, incluidas partes de la capital y también Marsella, Rennes, Toulouse y Angers.

Se informaron daños a edificios en toda Francia, incluidos Grenoble, Aviñón, Pau, Montpellier y Valence.

En París se registraron tiendas de ropa y alimentos, mientras que una tienda Apple en Lille fue allanada y vaciada.

Imágenes autenticadas por BBC Verify mostraban un tren turístico en Grenoble conducido por hombres enmascarados a lo largo de una calle estrecha en el centro de la ciudad hacia al menos tres agentes de la policía antidisturbios.