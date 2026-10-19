Mañana 4: Los compradores de vivienda de la Generación Z están ingresando al mercado antes que los millennials, y más noticias

Morning 4 es un resumen rápido de historias que creemos que deberías conocer para comenzar el día. Entonces, vayamos a la noticia.

Los compradores de viviendas de la Generación Z están entrando al mercado antes que los millennials

El sueño americano puede estar alcanzando nuevas alturas, y no en el buen sentido. El típico comprador de vivienda por primera vez tiene ahora 40 años, un máximo histórico, según la Asociación Nacional de REALTORS®.

Pero algunos miembros de la Generación Z están entrando al mercado inmobiliario mucho antes que los millennials. Nacidos en 1997 o después, los compradores de la Generación Z se muestran como propietarios de viviendas de veintitantos años ahorrando a menudo, aceptando propiedades iniciales que necesitan trabajo y confiando en el apoyo familiar cuando está disponible.

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El tribunal federal de apelaciones confirma la prohibición de la bandera del Orgullo en propiedades de la ciudad en Hamtramck

Un tribunal federal de apelaciones confirmó el fallo de un tribunal inferior que afirma la prohibición de 2023 de la ciudad de Hamtramck de exhibir banderas del Orgullo y otras banderas de identidad en propiedades de la ciudad.

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos emitió su decisión unánime en Gordon contra la ciudad de Hamtramck el viernes, confirmando una sentencia anterior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan a favor de la ciudad.

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Equipos del condado de Oakland recuperan el cuerpo del lago Oxbow durante la búsqueda

Se recuperó un cuerpo tras una búsqueda de horas en Oxbow Lake. La policía de White Lake Township recibió un informe de un accidente de barco en Oxbow Lake alrededor de las 2:20 p.m. del 25 de agosto.

La policía supo que una persona involucrada en el accidente resultó herida y otra estaba desaparecida. El pasajero herido fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento. Los equipos del condado de Oakland buscaron al conductor del barco desaparecido durante horas y se recuperó el cuerpo de un hombre de unos 70 años.

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Líder de la iglesia de Michigan busca su liberación mientras los fiscales citan un descubrimiento masivo en un caso de trabajos forzados

Los abogados defensores de David Taylor y Michelle Brannon están pidiendo a un juez federal que desestime la última acusación en un caso que alega que los líderes de la Iglesia Global Reino de Dios utilizaron centros de llamadas administrados por la iglesia para obtener mano de obra no remunerada y recaudar millones de dólares.

Se produce cuando los fiscales y el equipo de defensa de Taylor se han enfrentado por la detención preventiva, el descubrimiento y las pruebas en el caso contra Taylor, Brannon y Kathleen Klein.

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4Advertir tiempo: Es posible que haya tormentas hoy en Metro Detroit antes de que el cielo se despeje

Un frente frío que se mueve a través del estado traerá la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas esta noche. Veremos una posibilidad de lluvias aisladas durante la noche hasta el jueves antes de terminar la semana con más sol.

Después de comenzar el día seco, serán posibles lluvias dispersas y tormentas a lo largo de las horas de la tarde. Es posible que se produzcan tormentas fuertes aisladas, y el Centro de predicción de tormentas ha colocado al sudeste de Michigan bajo riesgos marginales (verde, nivel 1/5) y leves (amarillo, nivel 2/5) de clima severo.

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