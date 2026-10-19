Jugadores a seguir: partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA

Francia quiere ganar su primera medalla de oro olímpica en baloncesto masculino en los Juegos de Verano de Los Ángeles 2028. Serbia también quiere oro, al igual que Alemania. Los tres países buscan poner fin a la racha de cinco medallas de oro consecutivas de Estados Unidos, y Francia y Serbia estuvieron cerca, pero no lo lograron, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por eso el francés Victor Wembanyama de la NBA, Nikola JokiÄ‡ de Serbia y Dennis Schröder de Alemania están programados para jugar partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​2027 esta semana en Europa.

El camino principal hacia los Juegos Olímpicos pasa por la Copa del Mundo, y la clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​2027 en Qatar se lleva a cabo durante seis ventanas desde noviembre de 2025 hasta el 2 de marzo de 2027.

La próxima serie de partidos clasificatorios para FIBA ​​Américas, FIBA ​​Europa, FIBA ​​África y FIBA ​​Asia/Oceanía será del 27 al 31 de agosto. Puede ver el calendario de clasificación para la Copa del Mundo, la clasificación y la información de transmisión aquí.

Aquí están los equipos y jugadores a seguir en los partidos de clasificación de agosto. (Nota: algunos jugadores enumerados están en las listas preliminares del campo de entrenamiento y no se garantiza que jueguen en esta ventana).

Estados Unidos

Estados Unidos quiere jugar el Mundial FIBA ​​y va por buen camino, pero hay que tener en cuenta que, como país anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028, se clasifica automáticamente para ese evento. Estados Unidos tiene marca de 5-1 y está en segundo lugar en el Grupo E de la clasificación para la Copa Mundial FIBA ​​Américas.

lista de estados unidos: Jaron Blossomgame, Pedro Bradshaw, Garrison Brooks, Darius Brown, Kevon Harris, Mike James, DeJon Jarreau, Dillon Jones, James Nunnally, Orlando Robinson, Tyler Smith, Cole Swider

Francia

Francia, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2024, está en una sólida posición para clasificarse para la Copa del Mundo de 2027 con 5-1 y en el primer lugar del Grupo L. Ganar el oro en la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos es el objetivo de Francia.

Jugadores a seguir: Victor Wembanyama de los San Antonio Spurs, Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves, Maxime Raynaud de los Sacramento Kings, Evan Fournier

Serbia

Serbia ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de 2024 y tuvo a Estados Unidos contra las cuerdas en las semifinales de París ese año. Serbia, tercera en el Grupo J, detrás de Turquía e Italia y justo por delante de Lituania e Islandia, necesita victorias en esta ventana de clasificación.

Jugadores a seguir: Nikola de los Denver Nuggets JokiÄ‡Nikola del Miami Heat Júpiter

España

España está intentando recuperar su estatus de medallista tras el éxito de Pau y Marc Gasol, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández y Sergio Llull.

Jugadores a seguir: St. Thursday de los Dallas Mavericks, Hugo de los Boston Celtics GonzálezAday Mara de Oklahoma City Thunder, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez

Alemania

Alemania ganó la Copa Mundial FIBA ​​​​2023 y perdió ante Serbia en el juego por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con marca de 5-1 en el Grupo K de los partidos de clasificación para la Copa Mundial FIBA, Alemania está cada vez más cerca de asegurarse un lugar en la Copa del Mundo.

Jugadores a seguir: Dennis de los Charlotte Hornets SchröderTristan da Silva del Orlando Magic, Daniel Theis

Canadá

Después de una decepcionante actuación sin medallas en los Juegos Olímpicos de 2024, Canadá está centrado en este ciclo de eventos internacionales y tratando de sacar provecho de los jugadores más talentosos que ha tenido la nación. Canadá tiene marca de 6-0 y está en el primer lugar del Grupo F.

Jugadores a seguir: Nickeil Alexander-Walker de los Atlanta Hawks, Lu Dort de los Atlanta Hawks, Kelly Olynyk

Sudán del Sur

Sudán del Sur tuvo un impacto con su juego en los Juegos Olímpicos de París 2024, venciendo a Puerto Rico y jugando duro en las derrotas contra Estados Unidos y Serbia. El ex jugador de la NBA Luol Deng es el presidente de la Federación de Baloncesto de Sudán del Sur y el ex jugador de la NBA Royal Ivey es el entrenador senior masculino. Sudán del Sur tiene marca de 4-2 y está en un grupo difícil con Camerún, Túnez y Nigeria.

Jugadores a seguir: Peter Jok, Wenyen Gabriel

Nigeria

Nigeria está dirigida por el ex entrenador de la NBA David Fizdale y tiene varios jugadores actuales y anteriores de la NBA que podrían jugar para el país en esta ventana y en juegos futuros. Nigeria tiene marca de 4-2 en el juego de grupo.

Jugadores a seguir: Josh Okogie de Utah Jazz, Chimezie Metu

Australia

No parece que todos los mejores jugadores de Australia, como Josh Giddey y Dyson Daniels, jugarán en esta ventana. Pero con marca de 6-0, Australia está en la cima del Grupo E y avanza hacia un lugar en la Copa del Mundo. Australia ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero nunca obtuvo una medalla en la Copa del Mundo.

Jugadores a seguir: Dash Daniels

Japón

Japón ha jugado en los dos últimos Mundiales pero no ha avanzado más allá de la primera ronda.

Jugadores a seguir: Los Angeles Clippers’ Rui Hachimura, Los Angeles Clippers’ Yuki Kawamura

Otros jugadores dignos de mención:

Finlandia: Utah Jazz Lauri Markkanen

Bosnia y Herzegovina: Utah Jazz Jusuf NurkiÄ‡

Croacia: Ivica Zubac de Indiana Pacers, Mario Hezonja de Cleveland Cavaliers, Dario Saric

Georgia: Sandro Mamukelashvili de Los Angeles Lakers, Goga Bitadze de Orlando Magic

Italia: Simone Fontecchio del Miami Heat

Portugal: Neemias Queta de los Boston Celtics

Suecia: Pelle Larsson del Miami Heat, Bobi Klintman

Pavo: Adem Bona de los Philadelphia 76ers, Cedi Osman, Omer Yurtseven, Malachi Flynn

Ucrania: Svi Mykhailiuk de Utah Jazz, Alex Len

Argentina: Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro

bahamas: Deandre Ayton de los Washington Wizards, Buddy Hield de los Atlanta Hawks, Eric Gordon

Brasil: Bruno Caboclo, Raúl Neto

Puerto Rico: José Alvarado de los New York Knicks, Enrique Freeman de los Minnesota Timberwolves

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Jeff Zillgitt ha cubierto la NBA desde 2008. Puede enviarle un correo electrónico a jzillgitt@nba.com, encontrar su archivo aquí y seguirlo en X.