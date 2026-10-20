Las escuelas luchan por medir cuánto están ayudando los experimentos de IA

Las escuelas están experimentando con la IA y muchas de ellas se encuentran con el mismo problema: es difícil medir si la tecnología es buena o mala para los estudiantes.

Transcripción



JUANA VERANOS, PRESENTADORA:

Las escuelas de todo el país están experimentando con la IA en las aulas. En algunos distritos, los chatbots de IA brindan a los estudiantes comentarios sobre su trabajo. Pero, ¿cómo deberían las escuelas medir si estos experimentos ayudan o perjudican a los estudiantes? Lee Gaines informa desde una escuela en Dayton, Ohio.

LEE GAINES, BYLINE: Un estudiante de último año de secundaria está dando consejos angustiados a un chatbot de IA.

N: Me siento como un terapeuta, como si realmente lo estuviera ayudando.

GAINES: El estudiante, N, fue parte de un experimento el año pasado en la Escuela Alternativa del Jackson Center en Dayton. NPR solo utiliza la primera inicial de N debido al estigma asociado con asistir a una escuela que atiende a estudiantes con problemas de conducta.

N: En cierto modo construí esta conexión con él tratando de llegar al meollo de su problema y por qué se siente así.

GAINES: El él al que se refiere es un chatbot de IA llamado Jordan. Jordan pide consejos a los estudiantes, como qué hacer cuando sientes que no puedes cumplir con las expectativas de los adultos. La idea es lograr que los estudiantes se abran a sus sentimientos.

N: He pasado por cosas similares a las de Jordan, así que es más fácil para mí tratar de ayudarlo a superarlo.

GANANCIAS: El chatbot califica las respuestas de los estudiantes y N obtiene altas calificaciones. Sólo hay un problema: no hay forma de cuantificar cuánto ayuda el chatbot a los estudiantes. Lo mejor que puede hacer el distrito es preguntar a los estudiantes y al personal.

MIKE KENTZ: Cada prueba, cada experimento que intento medir de alguna forma concreta, sólo puedo llegar hasta la percepción.

GANANCIAS: Mike Kentz es un consultor que ayudó a los administradores de Dayton a diseñar y evaluar el chatbot. Se ha encontrado con el mismo problema que muchos experimentos de IA en escuelas: es difícil medir si la tecnología es buena o mala para los estudiantes. Robin Lake dirige el Centro para la Reinvención de la Educación Pública.

ROBIN LAKE: Ha sido frustrante ver que la innovación se aborda sin prestar mucha atención a la generación de evidencia.

GAINES: La organización de Lake ha estado rastreando la adopción de la IA en las escuelas. Ella dice que los educadores a menudo tienen dificultades para medir el valor de la tecnología en las aulas, incluso cuando se trata de IA.

LAKE: La tecnología avanza muy rápido. Las herramientas se producen a un ritmo muy rápido. Y todo el mundo se siente abrumado en las escuelas y dice, ya sabes, no sé qué funciona.

GAINES: Esa es una de las razones por las que Mike Kentz es cauteloso a la hora de ampliar el chatbot Jordan en Dayton.

KENTZ: No creo que deba incorporarse inmediatamente a su distrito ni a ningún otro como una especie de solución a gran escala.

KATELYN SCHOENHOFER: Luchamos con lo que realmente significa el éxito cuando se trata del uso de la IA.

GANANCIAS: Katelyn Schoenhofer es la especialista en inteligencia artificial de las escuelas públicas de Wichita en Kansas. El sistema escolar está presentando lentamente a los estudiantes una variedad de herramientas de inteligencia artificial de algunas empresas diferentes. El año pasado, el distrito organizó un día de exploración de la IA para estudiantes de secundaria.

SCHOENHOFER: Tuvieron que crear juegos educativos, codificarlos y compartirlos con sus amigos.

GAINES: Y algunos estudiantes de secundaria están utilizando un tutor de matemáticas con IA. Hasta que los educadores descubran cómo medir el valor de estas iniciativas de IA, Schoenhofer dice que estos experimentos seguirán siendo de pequeña escala, pero continuarán.

SCHOENHOFER: Seguimos adelante con cautela pero con optimismo con nuestros estudiantes porque es algo que va a impactar sus vidas. Es algo sobre lo que necesitan ser educados.

GAINES: Robin Lake del Centro para la Reinvención de la Educación Pública está de acuerdo en que la respuesta no es dejar de experimentar porque si eso sucede…

LAKE: Impediremos que nuestros hijos puedan navegar en un mundo que está cambiando fuera de las escuelas más rápido de lo que podemos imaginar.

GAINES: Lake dice que los estados y el gobierno federal deben establecer barreras de seguridad en torno a estos experimentos para que las escuelas puedan intentar preparar a los estudiantes para lo que está por venir. Para NPR News, soy Lee Gaines.

(SONIDO SONIDO DE TYLER, CANCIÓN DEL CREADOR, “ANSWER”)

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