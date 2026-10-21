Continúan las protestas por la vivienda en Portugal después de que la policía despejara los campamentos

Miles de personas se manifestaron en Lisboa, Oporto y otras ciudades portuguesas el martes por la noche, horas después de que la policía desmantelara los campamentos de protesta y arrestara a un total de 55 manifestantes.

Los manifestantes prometieron continuar su campaña contra la creciente crisis inmobiliaria en Portugal, que ha hecho que comprar o alquilar una casa sea cada vez más inasequible.

Los organizadores dijeron que más de 1.000 personas se reunieron en cada uno de los dos principales lugares de protesta, aunque la policía no proporcionó estimaciones de la cantidad de personas.

Los manifestantes piden viviendas asequibles mientras los crecientes precios de las propiedades ejercen presión sobre los residentes Imagen: Pedro Nunes/REUTERS

En la céntrica plaza Rossio de Lisboa, los manifestantes votaron a mano alzada para restablecer su campamento el miércoles.

La policía toma medidas para cerrar los campamentos de protesta

La policía lanzó operaciones coordinadas en Lisboa y Oporto poco antes de las 06:00 horas (05:00 GMT) del martes, tras advertir a los manifestantes que sus campamentos eran ilegales.

Los activistas habían ocupado la plaza Rossio de Lisboa desde el sábado, instalando unas 200 tiendas de campaña. En Oporto, los manifestantes habían acampado en la plaza Dom Joao I durante unos 10 días.

Los manifestantes instalaron tiendas de campaña en la plaza Rossio de Lisboa antes de que la policía se moviera para expulsar a la gente de la plaza central el martes. [FILE: October 19, 2026] Imagen: Patricia De Melo Moreira/AFP

Las autoridades confiscaron 228 estructuras para acampar durante la operación.

En Oporto, los propios manifestantes desmantelaron sus tiendas después de que la policía amenazara con intervenir. En Lisboa, los agentes despejaron la plaza mientras los manifestantes formaban una cadena humana.

Posteriormente estallaron enfrentamientos, según imágenes difundidas por las televisiones locales.

Carla Valadao, portavoz del campo de Lisboa, calificó la operación de “muy agresiva”.

Sin embargo, el superintendente de la Policía de Seguridad Pública, Sergio Soares, cuestionó esa versión y dijo que el desalojo había sido “tranquilo, proporcionado y apropiado, sin carga policial”.

Las 55 personas arrestadas fueron liberadas posteriormente a la espera de comparecer ante el tribunal en Lisboa el miércoles.

¿Por qué la gente protesta en Portugal?

Portugal está luchando contra una de las peores crisis de asequibilidad de la vivienda en Europa.

Los precios de compra de propiedades se han más que duplicado desde 2017, mientras que los alquileres para nuevos arrendamientos casi se han duplicado durante el mismo período.

El problema es particularmente grave en las principales ciudades como Lisboa y Oporto, donde los residentes también han protestado contra el turismo excesivo y la afluencia de los llamados nómadas digitales.

Manifestantes acampan en Oporto [PHOTO: October 19] Imagen: Diogo Baptista/SOPA Images/IMAGO

Los manifestantes acusan al gobierno de centroderecha de no abordar la crisis.

Exigen la retirada de un proyecto de ley que facilitaría los desalojos y pondría fin a los límites a los alquileres en los nuevos arrendamientos. La legislación propuesta ya pasó su primera lectura parlamentaria.

Debora Miranda, una consultora de comunicaciones de 41 años, dijo a Reuters que se unió a la manifestación de Lisboa para representar a las generaciones que luchan contra el aumento de los costos de la vivienda.

“Si la gente no se siente como en casa, en todos los sentidos de la palabra, no pueden seguir adelante con sus vidas… ya es suficiente”.

Jorge Paixao, un estudiante de historia de 19 años, describió la situación como “una crisis social”.

Dijo que su generación necesitaba “la capacidad de vivir con dignidad, formar familias y rejuvenecer Portugal”.

Protesta por la vivienda en Portugal se produce en medio de manifestaciones en toda Europa

Las manifestaciones se producen en medio de una creciente ira por la asequibilidad de la vivienda y los costos de vida en varios países europeos.

Los manifestantes en Portugal han tratado de alinear su movimiento con manifestaciones similares en la vecina España.

En Madrid, los activistas mantienen un campamento de tiendas de campaña para pedir medidas más enérgicas para abordar la crisis de la vivienda. La crisis se desató con el desalojo de María del Carmen Abascal de su casa.

Los manifestantes piden leyes más estrictas para proteger a los inquilinos [PHOTO: October 16, Madrid] Imagen: Bernat Armangue/AP Photo/Picture Alliance

Las casi cuatro semanas de protestas en España han contribuido a la agitación política, lo que llevó a la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

Mientras tanto, también se han producido manifestaciones por el aumento del coste de la vida en Francia, Bélgica e Italia.

La violencia que estalló en Francia durante el fin de semana al margen de protestas pacíficas ha generado preocupaciones de que disturbios similares puedan extenderse a otros países que enfrentan presiones económicas comparables.

Editado por: Roshni Majumdar

Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google.por lo que siempre verás nuestras noticias verificadas primero.