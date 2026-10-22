PHP: ¿Qué es y por qué desató una lucha global por la seguridad cibernética?

El problema afecta los procesos de desarrollo web y del sitio web back-end que serán invisibles para muchos usuarios, lo que significa que la mayoría de las personas no necesitarán realizar ninguna acción.
Pero las pequeñas empresas con sitios, incluidos los creados con WordPress, pueden preguntarse cómo protegerse.
Se ha instado a quienes poseen sitios web o administran infraestructura que ejecuta PHP a proteger sus sitios web actualizándolos a la última versión.
El hacker ético Ken Munro, que ha pasado años encontrando fallos de seguridad en los sistemas informáticos, dice que instalar las correcciones -conocidas como parches- es “un poco como ejecutar una actualización de Windows”.
Si una empresa de alojamiento o un desarrollador web administra su sitio web, comuníquese con ellos y pregúnteles si se han aplicado las correcciones de seguridad de PHP, algo que debe aplicarse al propio PHP y no se puede resolver actualizando WordPress o sus complementos.
Si usted mismo cuida su sitio web, Munro dice que “es su responsabilidad asegurarse de que se apliquen las correcciones”.
El Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido recomienda, externo considerar desconectar temporalmente los sitios si las actualizaciones o protecciones temporales no se pueden aplicar con la suficiente rapidez.
La Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. también ha instado a una “mayor conciencia” en las próximas semanas, pidiendo a la gente que supervise de cerca las actualizaciones de los proveedores de software.
“La vigilancia en la aplicación de parches relacionados con esos sistemas es primordial”, dijo., externo.
Y aunque la responsabilidad recae principalmente en los operadores de sitios web, los usuarios deben permanecer alerta ante cualquier consejo de seguridad emitido por los servicios afectados, como solicitudes de cambio de contraseñas, dijo Kanhere.
Advirtió a la gente que también estuviera alerta a cualquier mensaje de phishing que explotara la publicidad en torno al incidente.