¿Se comerá un macaco una uva sobre un montón de caca? Un estudio sobre la germofobia

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i Esteban Kaufhold

En los primeros días de la COVID-19, millones de personas que rara vez habían pensado dos veces antes de evitar los gérmenes se convirtieron en germófobos.

algunas personas limpió las compras antes de meterlos en el frigorífico. Otros dejan el correo en cuarentena afuera durante días para evitar que albergue virus perdidos. En retrospectiva, el SARS-CoV-2 se propagó principalmente por el aire, este tipo de precauciones parecen extremas. Pero por el momento, tal vez fueran formas razonables de evitar un patógeno desconocido.

Casi al mismo tiempo, un virus diferente afectó a un santuario de macacos en Texas. Nueva investigación sugiere que los monos respondieron de manera similar a la de los humanos ante el COVID-19: siendo más germofóbicos.

Los humanos no son los únicos animales que evitan posibles focos de enfermedades. Los científicos han descubierto que criaturas tan diversas como los monos y los nematodos (también conocidos como lombrices intestinales) pueden detectar y mantenerse alejados de las heces, por ejemplo, que pueden albergar bacterias dañinas.

“Algo que ha sido menos estudiado es la cuestión de cuán flexible es esta evitación”, dice Esteban Kaufhold científico cognitivo de UC San Diego. Quería ver si experimentar un brote podría hacer que los monos individuales sean aún más cautelosos a la hora de contraer patógenos.

El brote en el santuario de Texas, hogar de más de 100 macacos, ofreció a Kaufhold y sus colegas la oportunidad de poner a prueba esa pregunta.

Expectativas de uva

En 2020, los macacos en un recinto del santuario comenzaron a enfermarse con un virus similar al VIH llamado SRV.

Una vez que un mono se infecta a través de fluidos corporales, la enfermedad “puede progresar rápidamente, hasta el punto de que aproximadamente tres o cuatro semanas después de la infección inicial, podría morir”, dice Kaufhold. Muchos monos murieron, mientras que otros desarrollaron inmunodeficiencia crónica.

El personal del santuario rápidamente comenzó a separar a los monos, creando finalmente dos grupos: los que habían experimentado el virus, ya sea al enfermarse ellos mismos o al presenciar a otros enfermarse, y los que no habían experimentado el brote.

Para ver si esas historias diferentes hacían que los monos fueran más germofóbicos, los investigadores presentaron a los individuos dos delicias: uvas.

“En el santuario reciben una dieta fantástica, pero no uvas todos los días, por lo que las uvas fueron definitivamente un placer”, dice Kaufhold.

Una uva tinta se presentó en un trozo de madera anodino y de aspecto limpio. El otro estaba encima de excremento de macaco, recubierto de epoxi. “Básicamente, no obligar a los animales a comer heces reales”, afirma Kaufhold. “Se veía bastante asqueroso, heces con un aspecto brillante y húmedo. Definitivamente también funcionó para provocar asco en los humanos”.

De 2022 a 2024, los investigadores presentaron a los monos esta opción en casi 200 ensayos. Entre los monos que no experimentaron el brote, el 79% comieron la uva cubierta con excremento. Pero solo el 47% de los veteranos del brote lo comieron, informan los investigadores en la revista Ciencia abierta de la Royal Society.

Esencialmente, aquellos que no habían sido conscientes del brote tenían más probabilidades de dejar de lado la precaución y comer la uva cubierta de caca que aquellos que habían sobrevivido.

“Me sorprendió”, dice Kaufhold. “Creo que es una evidencia bastante clara de que algo está pasando”. Kaufhold piensa que algo podría ser una mayor sensibilidad al asco.

“Si piensas en el asco, lo más probable es que los orígenes evolutivos sean tratar de proteger el cuerpo de la contaminación porque hay patógenos y parásitos que idealmente querríamos evitar”, dice. Sentirse más fácilmente disgustado después de un brote devastador podría dar sus frutos si eso significa evitar la infección, sea cual sea la causa.

Por supuesto, los científicos no pueden saber si los macacos realmente sienten asco. “Pero la posibilidad de que cosas como el disgusto estén influyendo en el comportamiento de otras especies, y especialmente de especies como los primates, es definitivamente una posibilidad que vale la pena considerar”, dice Andrew MacIntosh biólogo de la Instituto Wilder que no participó en el estudio pero ha realizado experimentos similares con macacos.

“Parece plausible que la exposición pasada a brotes pueda hacer que las personas sean más cautelosas o adversas al riesgo”, dice, pero cree que se necesita más evidencia para demostrarlo. Por ejemplo, el experimento se llevó a cabo varios años después del brote, tiempo suficiente para que otros factores influyeran en estos comportamientos, afirma.

MacIntosh también señala que el experimento de evitación fecal tiene poca conexión con cómo se propagó el brote inicial, a través de fluidos corporales transmitidos a través de rasguños o mordeduras. “El modo de transmisión de ese virus realmente no tiene nada que ver con la contaminación fecal”, dice.

Kaufhold no cree que eso sea un problema.

“No estamos afirmando que los macacos tuvieran algún tipo de comprensión del mecanismo de los virus, simplemente parece ser una mayor precaución”, dice. Inicialmente, la gente tampoco sabía cómo se propagaba el SARS-CoV-2, dice, pero muchos hicieron todo lo posible para evitar la infección. Es posible que esos impulsos no hayan sido moldeados por la paranoia, sino por la evolución, como una forma de evitar la enfermedad en un mundo incierto.

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