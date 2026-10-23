Jordania: tiroteo en la iglesia de Karak deja 7 muertos y decenas de heridos

Un tiroteo en una iglesia en la gobernación de Karak, en el sur de Jordania, dejó siete personas muertas y otras 34 heridas el viernes, dijo el director de seguridad pública de Jordania, Obaidallah Maaytah.

¿Qué sabemos hasta ahora?

El tiroteo ocurrió en la Iglesia Hammoud. Al parecer, el tiroteo ocurrió durante un funeral.

Las identidades y los motivos de los atacantes siguen sin estar claros. Dos hombres abrieron fuego contra el cortejo fúnebre.

Un testigo dijo a los medios estatales jordanos que había entre 150 y 200 personas presentes en la iglesia en el momento del tiroteo. Los videos que circulan en línea mostraban a personas heridas en el suelo de la iglesia cubiertas de sangre, pero DW no puede verificar estas imágenes.

El ministro del Interior de Jordania, Mazen Al-Faraya, dijo que un grupo de “extremistas” llevó a cabo la masacre. Según el medio jordano Roya News, Al-Faraya dijo que las autoridades ya poseen los nombres de los sospechosos detrás de los ataques, pero no revelarán públicamente sus identidades por ahora.

El portavoz del gobierno jordano, Mohammad al-Momani, dijo que las fuerzas de seguridad iniciaron una investigación sobre el ataque.

Rey Abdalá II de Jordania: “atacaremos con mano de hierro”

El rey jordano Abdullah II dijo que “el ataque terrorista contra Karak recibirá las más duras represalias”.

“Aquellos que se engañan pensando que pueden dividir a los jordanos con sus balas no tienen ninguna posibilidad frente a nuestra unidad”, dijo Abdullah II, y agregó: “Atacaremos con puño de hierro a aquellos que se atrevan a amenazar a nuestra nación”.

El presidente libanés Joseph Aoun, cristiano, también condenó el “atroz ataque terrorista” en Jordania y expresó sus condolencias a las víctimas.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, dijo que la noticia sobre el ataque es “devastadora”.

“Orando por las víctimas, sus familias y todos los afectados por este depravado y brutal ataque a un lugar de culto”, dijo Waltz. “Los ataques contra los cristianos continúan aumentando en todo el mundo y deben detenerse”.

Los ataques con armas de fuego como el de la iglesia de Karak son raros en Jordania.

Aunque Jordania es en gran medida un país de mayoría musulmana de alrededor de 11,5 millones de habitantes, hay una pequeña minoría cristiana de unos doscientos mil. La región de Karak, a unos 180 kilómetros (110 millas) al sur de Ammán, tiene una importante población cristiana.

Los conflictos en Oriente Medio afectan al sector turístico de Jordania Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Sean Sinico

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