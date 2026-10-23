‘El infierno de las mujeres continúa’: Miles de personas se manifiestan por el derecho al aborto en toda Polonia

Miles de personas participaron el jueves en manifestaciones a favor del derecho al aborto en toda Polonia, incluida la capital, Varsovia, y más de otras 20 ciudades.

El aborto es legal en Polonia sólo cuando el embarazo es el resultado de un acto criminal como violación o incesto, o cuando pone en peligro la vida o la salud de la madre. Como resultado, la mayoría de los abortos se llevan a cabo en secreto.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como “El infierno de las mujeres continúa” y “Los hombres de calidad no temen la igualdad”.

El primer ministro Donald Tusk llegó al poder en 2023 después de prometer flexibilizar las restricciones al aborto en Polonia. Pero los desacuerdos entre los miembros de su coalición de gobierno han obstaculizado los esfuerzos para cambiar la ley, y los manifestantes han acusado al gobierno de romper su promesa.

¿Cuál es el marco legal actual?

El aborto ha sido legal en este país abrumadoramente católico desde 1993, pero sólo en casos que impliquen una amenaza a la vida o la salud de la madre, un embarazo resultante de violación o incesto, o anomalías fetales graves.

En 2020, bajo el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS), las leyes sobre el aborto se hicieron aún más estrictas y se prohibieron los abortos en casos de anomalías fetales.

Los activistas dicen que cada año se realizan decenas de miles de abortos fuera de los hospitales.

Las mujeres que se someten a abortos en secreto, por ejemplo tomando pastillas, no enfrentan responsabilidad penal. Sin embargo, las personas que los ayudan, incluidos médicos y familiares, pueden ser procesadas y enfrentar hasta tres años de prisión.

Miles desafiaron la lluvia para pedir la despenalización del aborto Imagen: Mladen Antonov/AFP

Activistas cuestionan el impulso reformista del gobierno

Las protestas del jueves se produjeron pocos días después de que el parlamento polaco aprobara dos proyectos de ley que aliviarían las restricciones al aborto, pero que se espera que sean vetados por el presidente del país, Karol Nawrocki, un político con el respaldo de la oposición conservadora del PiS.

“Estos son migajas de pan”, dijo a la agencia de noticias AFP Kinga Jelinska, directora de la Fundación Women Help Women y cofundadora del Abortion Dream Team.

Los activistas dijeron que aprobar los proyectos de ley un año antes de las próximas elecciones parlamentarias era un gesto simbólico sin posibilidades de convertirse en ley.

Acusaron al gobierno liberal de Tusk de simplemente crear la impresión de que estaba tomando medidas porque necesitaba los votos de las mujeres en las próximas elecciones.

Editado por: Rana Taha

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