Argentina abandona la investigación sobre Milei por fraude criptográfico

Se abandonó una investigación criminal sobre los vínculos del presidente argentino Javier Milei y su hermana con un escándalo de criptomonedas.

El caso contra Milei y su hermana Karina Milei fue desestimado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a solicitud de los fiscales, según muestran registros judiciales.

El presidente argentino había negado haber promovido la criptomoneda $Libra recién lanzada, que colapsó poco después de que la mencionara en una publicación en las redes sociales en febrero de 2025.

Dijo que había actuado “de buena fe” cuando la criptomoneda subió de valor antes de colapsar y causar enormes pérdidas a la mayoría de sus inversores. Milei aún no ha respondido a la noticia del abandono del caso.

Al desestimar el caso, el juez afirmó que “los hechos denunciados no entran dentro de una categoría jurídica” y concluyó que no se había probado ningún “engaño penalmente relevante”.

Las acusaciones de fraude surgieron cuando Milei publicó en X, anteriormente Twitter, sobre la moneda Libra, que dijo en ese momento ayudaría a financiar pequeñas empresas y nuevas empresas.

Posteriormente, el precio de la criptomoneda se disparó cuando el presidente argentino compartió un enlace para comprarla.

Pero, a las pocas horas, eliminó su publicación y el valor de la criptomoneda cayó en picada, perdiendo a los inversores la mayor parte de su dinero.

Esto llevó a los miembros de la oposición del Congreso a planificar procedimientos de juicio político, mientras que algunos en línea acusaron a Milei de “tirar de la alfombra”, donde los promotores de una criptomoneda atraen compradores, sólo para detener la actividad comercial y quedarse con el dinero recaudado de las ventas.

El presidente argentino, sin embargo, insistió: “No lo promocioné, simplemente lo compartí” en una entrevista con el medio local Todo Noticias.

La oficina presidencial insistió en que Milei no estuvo involucrada de ninguna manera en el desarrollo de $Libra y anunció que la Oficina Anticorrupción determinaría si el presidente había actuado indebidamente.

El propio Milei defendió borrar su publicación, diciendo que en ese momento desconocía “los detalles del proyecto y luego de enterarme de él decidí no seguir promocionándolo”.

Y, en una entrevista televisiva, insistió en que quienes invirtieron en Libra lo habían hecho “voluntariamente” y conocían los riesgos.