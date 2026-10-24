Las autoridades investigan si los primeros casos de ébola en Kenia y Nigeria se cruzaron

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i Tony Karumba/AFP vía Getty Images

JOHANNESBURGO – El primer paciente de Ébola confirmado en Nigeria puede haberse cruzado con el primer paciente de Ébola de Kenia en un aeropuerto de Uganda, dijeron funcionarios de salud el jueves.

Nigeria anunció el martes su primer caso de ébola en más de una década. Las autoridades sanitarias nigerianas dijeron que la paciente es la esposa nacida en Uganda de un diplomático radicado en Abuja que había estado de vacaciones en Uganda en septiembre y regresó a Nigeria a principios de este mes.

Está recibiendo tratamiento y 44 personas con las que tuvo contacto cercano han sido puestas en cuarentena, dijo a una conferencia de prensa el Dr. Wessam Mankoula, jefe de preparación y respuesta ante emergencias de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. rueda de prensa el jueves.

Las autoridades ahora están investigando cuál fue la fuente de su exposición.

Nigeria, el país más poblado de África, es el cuarto del continente en registrar un caso de ébola durante el brote actual, pero es el primero en África occidental y el más alejado del epicentro en la República Democrática del Congo.

El actual brote de ébola en el Congo comenzó en mayo en el este del país. Se ha convertido en la propagación más rápida jamás registrada. Al menos 4.600 personas han muerto y unas 9.700 han resultado infectadas en el Congo.

La vecina Uganda registró inicialmente unos 20 casos, pero fue declarada libre de ébola en agosto.

El primer caso en Kenia se registró a principios de octubre y desde entonces se han confirmado otros ocho casos en la nación del este de África.

El primer paciente keniano, que falleció desde entonces, viajó del Congo a Kenia, pasando por Uganda.

Las autoridades ahora están investigando si esa persona se cruzó con el caso de Nigeria en el Aeropuerto Internacional de Entebbe en Uganda, ya que estaban allí el mismo día.

El Dr. Mankoula dijo que el centro estaba investigando si hubo “algún tipo de interacción entre los dos casos en el aeropuerto”.

El Ébola se transmite a través del contacto directo con los fluidos corporales de una persona infectada o con artículos contaminados. Provoca fiebre intensa y puede ser mortal. Sin embargo, generalmente las personas no se consideran infecciosas hasta que comienzan a mostrar síntomas.