Las mujeres afganas podrían perder uno de sus últimos caminos hacia la educación superior

“Laila” se despertó en medio de la noche para tomar un vaso de agua, revisó su teléfono casi por accidente y vio un correo electrónico que le hizo caer el estómago. Estados Unidos dejaría de financiar la Universidad Americana de Afganistán (AUAF), uno de los últimos lugares donde las mujeres todavía pueden estudiar en el país.

Laila dijo que estaba sentada en su cama, mirando fijamente, sus pensamientos recorriendo los últimos cinco años y todo lo que había soportado solo para obtener una educación.

No había sido fácil encontrar una manera de estudiar en Afganistán después de que los talibanes prohibieran la educación de las mujeres.

Los talibanes ya se habían apoderado del campus de la American University, pero ella podía estudiar en secreto a través del programa en línea de la universidad. Pero ahora que la universidad está perdiendo financiación, ella y sus compañeros temen que la universidad cierre por completo. Su nombre ha sido cambiado por razones de seguridad.

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Una educación oculta para las mujeres en Afganistán

Laila tiene veintitantos años. Estudia ciencias políticas y estudios internacionales y es una de los alrededor de 1.000 estudiantes matriculados en la universidad, tres cuartas partes de ellos mujeres.

Cuando los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, Laila estaba estudiando en otra universidad de Kabul y solo le quedaban dos exámenes finales para terminar su semestre. Luego, en diciembre de 2022, los talibanes anunciaron la prohibición. La carrera de Laila quedó inconclusa.

Laila consiguió una beca para la AUAF y empezó de nuevo. “No todas las niñas tuvieron esa oportunidad”, dijo.

Laila le ha contado a pocas personas fuera de su familia sobre sus estudios en línea. La mayoría de los días, se queda en casa para dar clases remotas, junto a compañeros de clase que usan alias y mantienen sus cámaras apagadas por seguridad. “Sólo conozco sus voces”, dijo.

Laila habla inglés con acento americano. Lo aprendió cuando era niña, viendo dibujos animados. Cuando tenía poco más de veinte años, estaba aprendiendo aún más sobre el mundo fuera de Afganistán y estudiando a los gobiernos extranjeros.

Luego, el 14 de agosto de 2021, la vida de Laila cambió. Ella y una amiga estaban sentadas en un restaurante en Kabul. Acababan de terminar un examen y querían celebrar su aprobación pidiendo café y pastel. De repente, entró un hombre, se detuvo en la entrada y gritó “Allahu Akbar”. Gritó que los muyahidines siempre saldrían victoriosos.

Ese fue el día en que los talibanes retomaron el poder en Afganistán y pronto obligaron a las mujeres a abandonar la vida pública, prohibiéndoles realizar muchos trabajos y asistir a la escuela y la universidad.

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Laila dijo que recuerda haber perdido la sensibilidad en las manos o los pies. Sacó dinero de su bolso y lo arrojó sobre la mesa sin comprobar la cantidad. “Todos pensamos que tal vez este sería el último día en que estaríamos vivos”, dijo.

Desde entonces, algunos compañeros de Laila han recibido llamadas y mensajes amenazantes. Ahora, cada vez que sale de casa, le preocupa que las autoridades talibanes puedan registrar su teléfono.

“¿Qué pasa si ven mis correos electrónicos de mi trabajo, de mi universidad?” dijo. “Siempre está en el fondo de mi cabeza que tal vez mañana sea mi turno. Tal vez me detengan”.

Ni siquiera su casa es segura. Laila dijo que las autoridades talibanes han entrado en varias ocasiones para registrar sus pertenencias.

Sin embargo, ha seguido estudiando. A pesar de todas sus limitaciones y riesgos, el programa en línea ofrecía la oportunidad de graduarse.

Un lugar para los ‘futuros líderes’ de Afganistán

Ahora que Estados Unidos se retira como principal financiador de la universidad, Laila dijo que duda de tener la fuerza para empezar de nuevo.

La Universidad Americana de Afganistán siempre estuvo destinada, en gran medida, a mujeres. Antes de que se abriera el campus en 2006, la ex primera dama estadounidense Laura Bush anunció que Estados Unidos había comprometido millones para apoyarlo.

En su comparecencia en Kabul, Bush dijo que la nueva universidad enseñaría a los “futuros líderes”, en particular a las mujeres. Mujeres como Laila, que en ese momento tenía cuatro años. A

“Estos son más que simples proyectos de desarrollo”, dijo Bush en ese momento. “También significan el vínculo entre los pueblos estadounidense y afgano. Son símbolos de nuestras esperanzas y sueños compartidos”.

Patrick Fine era director de misión en Afganistán de USAID, la ahora desaparecida agencia de desarrollo estadounidense. Fine dijo a DW que muchos en USAID consideraban arriesgada la idea de la universidad. Los críticos pensaban que entrenar a las élites era una pérdida de dinero.

Pero la administración Bush vio una oportunidad para estabilizar una democracia en ciernes, dijo Fine.

En 2003, los talibanes habían sido expulsados ​​del poder. El presidente estadounidense, George W. Bush, quería fomentar la buena voluntad hacia el gobierno interino respaldado por Estados Unidos que había reemplazado a los talibanes. La universidad cumplió ese objetivo y también ofreció otras “facetas de ventajas” en la educación de las mujeres, la formación de futuros políticos y el apoyo a la economía afgana.

“Realmente impactó las vidas de miles de jóvenes afganos”, dijo Fine, refiriéndose a los ex alumnos. “La organización ha logrado lograrlo contra todo pronóstico”.

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Washington desconecta

La universidad continuó con el apoyo de Estados Unidos. Pero en Washington, ese apoyo empezó a ser cuestionado.

El gobierno de Estados Unidos sospechaba que la universidad malversaba el dinero. En 2016, los inspectores estadounidenses abrieron una investigación sobre sus finanzas. En 2018, los investigadores dijeron que no podían decir exactamente cómo estaba gastando el dinero de la ayuda estadounidense, porque su contabilidad era muy deficiente.

John Sopko, ex inspector federal estadounidense, supervisó esa investigación. Cuando DW se puso en contacto con él para este artículo, respondió: “Me sorprendió que siguieran financiando a la AUAF”.

Este año, después de que se retirara la financiación, la Oficina de Prensa del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a DW en un correo electrónico que la medida se tomó teniendo en cuenta el “historial de repetida falta de rendición de cuentas de la universidad por los millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses”.

Fine, el ex director de USAID, rechazó la explicación de fraude del Departamento de Estado.

“Esas son sólo tácticas de difamación”, dijo. Admitió que auditorías anteriores encontraron que la universidad tenía dificultades para mantenerse al día con las extensas reglas de USAID, “pero no encontraron fraude importante”, dijo.

“Sigue siendo una inversión útil, una inversión que vale la pena”, dijo Fine, “y la razón es que es una de las pocas organizaciones que quedan que llega a las mujeres afganas”.

Estados Unidos no es el único financiador de la universidad, pero desde hace tiempo cubre la mayoría de sus costos: casi el 90% en 2018, según un informe estadounidense.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo a DW que la universidad es “libre de identificar otros financiadores y socios, por lo que el fin de su recepción del dinero de los contribuyentes estadounidenses no equivale necesariamente al fin de sus operaciones”.

Pero sin la subvención de 25 millones de dólares que el Departamento de Estado rechazó recientemente, el futuro de la universidad está en duda.

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“He perdido toda la motivación y la esperanza”, dijo Laila, añadiendo que cada vez que se prepara para una conferencia se pregunta si habrá otra. A

Desde que se enteró del recorte de fondos, dijo que apenas ha salido de su habitación. Normalmente tiene las cortinas cerradas y ha perdido el apetito. “Tal vez estoy tan decepcionada que ni siquiera puedo llorar por ello”, dijo.

Dijo que se suponía que se habría graduado hace años. Se suponía que ella debía hacer del mundo un lugar mejor. Se suponía que iba a estudiar una maestría en el extranjero. Ahora, piensa, tal vez encuentre la manera en cinco o diez años.

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Editado por: Wesley Rahn