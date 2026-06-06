Los estados restringen la exención fiscal para inversores ricos

El lago Oswego en Oregón. Bradleyhebdon | Istock Unreleased | Getty Images

Una ola de estados que deciden tomar medidas enérgicas contra un incentivo fiscal para inversores y fundadores de startups podría influir en que algunos residentes de alto patrimonio neto se muden, según abogados de personas adineradas que hablaron con Inside Wealth.

La Ley del Gran Proyecto de Bonita Factura aceleró los recortes fiscales en acciones calificadas de pequeñas empresas, más conocidas como QSBS. Sin embargo, algunos estados, incluidos Maine y Oregón, han apuntado al incentivo fiscal en respuesta a los recortes de fondos federales.

“La política fiscal tiene consecuencias, tanto buenas como malas, y creo que los estados necesitan averiguar qué tiene más sentido para ellos”, dijo David Blum, socio y presidente del grupo de práctica fiscal nacional de Akerman. “Alguien que esté buscando una salida sustancial podría tener varias casas ya”.

Blum señaló que varios multimillonarios han hecho salidas muy publicitadas de California a medida que una propuesta fiscal para los multimillonarios en el estado gana fuerza. El cofundador de Google, Sergey Brin, quien ha comprado mansiones en Nevada y Florida, está financiando dos iniciativas electorales que apuntan a la medida fiscal sobre la riqueza.

La exención de QSBS, introducida durante la administración Clinton, fue diseñada para fomentar la inversión y la creación de pequeñas empresas. La exención federal permite a los inversores y fundadores reducir sus impuestos sobre ganancias de capital al vender acciones adquiridas directamente de una empresa C calificada.

Para reclamar la exención completa, las acciones deben mantenerse durante más de cinco años. Antes de la ley del Gran Proyecto de Bonita Factura, la exención máxima de impuestos sobre ganancias de capital era de $10 millones o 10 veces la base original de la inversión, lo que sea mayor. La ley del Gran Proyecto de Bonita Factura elevó la exclusión a $15 millones. La ley también elevó el tamaño máximo de “pequeñas empresas” calificadas de $50 millones a $75 millones en activos brutos.

El mes pasado, Maine y Oregón aprobaron legislación para desvincularse de la exención federal de QSBS, lo que significa que los contribuyentes tendrán que pagar impuestos estatales sobre las salidas de startups. Intentos similares en Nueva York y Washington no lograron pasar. El Consejo del Distrito de Columbia votó para desvincularse de varias disposiciones del gran proyecto de bonita factura, pero el Congreso aprobó una resolución para bloquear ese movimiento.

Cuatro estados ya gravan las ganancias en QSBS: Alabama, Mississippi, Pensilvania y, especialmente, California, el centro de capital de riesgo de la nación.

Los defensores de la reforma de QSBS argumentan que el régimen beneficia principalmente a los adinerados. La investigación del Departamento del Tesoro encontró que los contribuyentes que ganan más de $1 millón representan casi el 75% de las ganancias excluidas.

El abogado Steve Oshins dijo a Inside Wealth que las leyes de QSBS y otras propuestas fiscales dirigidas a los adinerados fomentan que los altos ingresos se muden a otros estados.

La carga fiscal depende de dónde viva el accionista cuando venda sus acciones, lo que da tiempo a los clientes para planificar. Oshins dijo que en algunos estados es posible utilizar fideicomisos para evitar impuestos estatales sobre las ganancias de capital en QSBS. Delaware, Nevada y Wyoming son jurisdicciones populares para establecer estos fideicomisos.

Por ejemplo, dijo, un residente de Oregón podría transferir acciones a un fideicomiso incompleto no donante establecido en un estado que no grava los ingresos del fideicomiso, como Nevada. Si el fideicomiso no se administra en Oregón y ninguno de los fiduciarios vive allí, las ganancias de capital del fideicomiso no estarían sujetas a impuestos sobre la renta de Oregón.

Pero otros estados, incluido Maine, tienen reglas más estrictas, dijo. Los fideicomisos no donantes están sujetos a impuestos estatales si son financiados por un residente de Maine o creados por el testamento de uno, según Oshins.

Dicho esto, la forma más directa de actuar es mudarse.

“Digamos que un cliente está a punto de contratarme y dice, ‘Tengo una casa de verano en Florida, estoy pensando en mudarme allí’,” dijo Oshins. “Diré, ‘Esperemos unos meses. Múdate allí. Luego estableceremos tu fideicomiso'”.

Pero cambiar su domicilio es más fácil de decir que de hacer, dijo Blum. Para pasar el escrutinio de las autoridades fiscales estatales, los clientes tienen que hacer más que cambiar su registro de votante y pasar al menos 183 días en otro estado.

“Cuando se trata de cambiar de residencia y su domicilio, realmente tienes que mudarte y cambiar tu vida”, dijo.