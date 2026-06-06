Chismes de fútbol: Olise, Slot, Alvarez, Glasner, Delap, Leao, Diomande, Hackney, Cucurella

El Real Madrid está preparando un movimiento de £ 130 millones para el extremo del Bayern de Múnich Michael Olise, Arne Slot lo rechaza Fulham después de ser despedido por Liverpool y Newcastle United están cerca de realizar su primer fichaje de verano.

real madrid hará un movimiento de £ 130 millones para Bayern de Múnich y el extremo francés Michael Olise, de 24 años, si Florentino Pérez es elegido presidente del club. (Telegraph – se requiere suscripción), externo

El ex entrenador del Liverpool, Arne Slot, despedido por los Rojos la semana pasada, rechazó la posibilidad de asumir el cargo. Fulham jefe tras el anuncio de Marco Silva de que dejará el club londinense. (Hablando de deporte), externo

barcelona La jugada del delantero argentino Julián Álvarez se ha estancado y Atlético de Madrid están planeando la próxima temporada con el jugador de 26 años entre sus filas ya que, mientras Arsenal también están interesados, él no tiene muchas ganas de mudarse a Londres. (Cadena Ser – en español), externo

Chelsea‘s El delantero inglés Liam Delap, de 23 años, podría incorporarse Fulham si su ex jefe en ciudad de ipswichKieran McKenna, reemplaza a Marco Silva en Craven Cottage. (Hablando de deporte), externo

Anterior Palacio de Cristal El técnico Oliver Glasner tiene ventaja sobre el técnico estadounidense Mauricio Pochettino para convertirse en el nuevo AC Milán gerente. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

AC Milán El delantero Rafael Leao, de 26 años, dice que necesita un nuevo desafío, y el internacional portugués cree que le convendría pasar a la Premier League o La Liga. (Sport TV, vía Football Italia), externo

RB Leipzig Sigo confiando en que el delantero de Costa de Marfil Yan Diomande, de 19 años, permanecerá en el club este verano a pesar de Liverpool‘s creciente determinación de ficharlo. (Charla en equipo), externo

Newcastle United están listos para hacer su primer fichaje del verano después de llegar a un acuerdo de £ 24 millones por Reims’ El portero francés Ewen Jaouen, de 20 años. (Eco del Norte), externo

Tottenham El técnico Roberto de Zerbi quiere que el defensa croata Luka Vuskovic, de 19 años, deje el Club este verano. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Recién ascendido ciudad casco exploran las condiciones para fichar al extremo venezolano Luis Fernando Carrero, de 19 años Deportivo Tachira este verano, y luego prestarlo a Maribor. (Deportes del cielo), externo

Everton han contactado Middlesbrough sobre el mediocampista inglés Hayden Hackney, pero los Toffees están muy lejos de la valoración que Boro hace del jugador de 23 años. (Teesside en vivo), externo

Barcelona se moverá para fichar a Marc Cucurella, de 27 años, de Chelsea en caso de que decidan vender a su compañero defensor español Alejandro Balde, de 22 años, este verano. (Marca – en español), externo