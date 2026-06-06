Los datos laborales de EE.UU. complican el regreso de Argentina a los mercados mundiales de deuda

El gobierno del presidente Javier Milei estuvo cerca de que Argentina registrara su nivel más bajo de riesgo país desde que asumió el cargo –un requisito previo para acceder a los mercados internacionales de deuda–, pero los últimos datos de Estados Unidos parecen haber hecho retroceder esos planes una vez más.

El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales publicó su recuento mensual de nuevos empleos agregados a la economía estadounidense, conocido popularmente como informe de empleo. En mayo se crearon 172.000 nuevos puestos de trabajo, más del doble de las expectativas del mercado. Además de eso, las cifras de abril se revisaron al alza: la lectura original había sido 115.000 (ya por encima de las proyecciones iniciales), pero se elevó a 179.000.

Los datos apuntaban a una recuperación significativa de la economía estadounidense. Wall Street, sin embargo, lo tomó mal porque le da a la Reserva Federal espacio para mantener las tasas de interés estables hasta 2026, o incluso aumentarlas aún más para combatir la inflación.

¿Cómo afecta esto a la Argentina?

Ese escenario tendría consecuencias negativas para muchos países, incluida Argentina. Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de la corredora Aldazabal, dijo que las tasas más altas de la Fed “representan un riesgo para los activos de renta fija en los mercados emergentes”.

Eso incluye los bonos soberanos argentinos, añadió. El momento es importante, ya que llega en un momento “en el que la compresión del riesgo país de Argentina abre una vez más la posibilidad de un retorno al mercado de deuda”.

Justina Gedikan, especialista en renta fija de la firma de corretaje Cohen, dijo que hay dos formas en que esto podría afectar al gobierno de Milei.

Por un lado, reduce el “apetito global” por activos de riesgo, como los bonos argentinos.

“Un entorno ‘más alto durante más tiempo’ (tasas de interés que se mantienen elevadas durante un período prolongado) fomenta una ‘huida hacia la calidad’ (un movimiento hacia activos seguros) y debilita el interés en crédito de alto rendimiento como el de Argentina, que está compitiendo con bonos del Tesoro cada vez más atractivos”.

Por otro lado, dificulta la obtención de financiación en los mercados internacionales.

“Aunque Argentina actualmente no accede a los mercados internacionales voluntarios de deuda, la expectativa de tasas más altas fija un piso más alto en el costo de cualquier refinanciamiento futuro”.

Martín Cordeviola, analista de mercados internacionales de Portfolio Personal Inversores (PPI), agregó que el alza de las tasas estadounidenses “hace subir el dólar” frente a las principales monedas del mundo, como el euro, el yen y el yuan.

Eso “se correlaciona negativamente con las materias primas y pesa sobre las perspectivas de esos países”.

Como los productos básicos se cotizan en dólares, cuando la moneda estadounidense se fortalece, los productos se vuelven más caros para los importadores que operan en otras monedas. Eso desacelera la demanda y hace bajar los precios.

¿A qué nivel debe llegar el riesgo país?

El riesgo país argentino –el índice EMBI+ de JPMorgan– repuntó hoy a 495 puntos básicos en medio del mal clima internacional, rompiendo la tendencia a la baja del jueves. Había estado en 486 puntos, sólo dos por encima de su lectura más baja bajo la administración Milei, fijada en enero.

“En algún momento, Argentina tendrá que intentar recurrir a los mercados internacionales para liquidar los vencimientos de deuda de los próximos años. Por lo tanto, el hecho de que el costo total de financiamiento de una posible emisión esté aumentando no es una buena noticia”, añadió Cordeviola.

preguntado por el HeraldoGedikan dijo que el riesgo país tendría que estar entre 400 y 450 puntos básicos para que el gobierno de Milei acceda al mercado internacional de deuda sin pagar tasas de interés excesivamente altas.

El economista Gustavo Ber fue un poco más exigente y estimó que sería necesario bajar a 350 puntos básicos. Aun así, dijo que “a medida que el perfil crediticio siga mejorando, el índice debería seguir comprimiéndose hacia niveles regionales con el tiempo”.

Gedikan estuvo de acuerdo y señaló que la acumulación de reservas del Banco Central, la consolidación fiscal, el respaldo del FMI y la reciente calificación de Fitch están “amortiguando en parte el impacto del entorno global”.

“Si los fundamentos locales siguen mejorando, el riesgo país puede seguir comprimiéndose incluso en un entorno externo menos favorable”, concluyó.