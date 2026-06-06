Rafael Amaya explora pasión por la Copa del Mundo en Diarios De Fútbol de Telemundo

Con solo días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Telemundo está aprovechando la influencia de uno de los nombres más grandes de sus Super Series para impulsar la pasión por el fútbol. La estrella de “El Señor de los Cielos”, Rafael Amaya, está entrando de lleno en el juego. El actor mexicano, entusiasta de por vida del fútbol, presenta “Diarios de Fútbol con Rafael Amaya”, un especial documental que se estrena el sábado 6 de junio a las 8 p.m. hora del Este/Pacifico (7 p.m. hora del Centro).

El programa no solamente trata sobre el deporte. Se centra en las personas cuyas vidas han sido moldeadas por él. Amaya lleva a los espectadores en un viaje por Los Ángeles, donde conoce a jugadores legendarios, apasionados aficionados, líderes comunitarios, activistas y empresarios cuyas historias revelan al fútbol como cultura, familia y pertenencia.

“Es la primera vez que actúo como periodista, involucrándome más con los fanáticos, con la gente apasionada por la Copa del Mundo,” dijo Amaya durante una entrevista con Telemundo. “Lo estoy disfrutando.”

Tomando el rol de entrevistador, Amaya muestra las historias humanas detrás del deporte, desde el programa “Por los Niños” de Street Soccer USA hasta el inspirador viaje de Fátima Juárez y Chef X de Komal. Su viaje también incluye revisitar el legado de la Copa del Mundo de 1994 con el ícono mexicano Jorge Campos, explorar el ascenso del fútbol femenino a través del Angel City FC, rastrear la historia olvidada de los Los Angeles Aztecs y conocer a un superfan que ha asistido a ocho Copas del Mundo consecutivas.

[Contexto: Rafael Amaya es conocido por su participación en la exitosa serie El Señor de los Cielos de Telemundo.]

[Verificación de los hechos: El programa especial Diarios de Fútbol se estrenará el 6 de junio a las 8 p.m. ET/PT en Telemundo.]

Un Día Completo de Programación de Fútbol

El especial culmina una jornada de celebración del deporte en Telemundo. La cobertura comienza a las 2 p.m. ET con “Fútbol USA Pre-Partido” antes del muy esperado amistoso internacional entre Estados Unidos y Alemania en el Soldier Field en Chicago. Adriana Monsalve proporcionará cobertura en el lugar junto a Andrés Cantor, Omar Zerón, Manu Sánchez y Copán Álvarez. A las 2:30 p.m. ET, Cantor narrará el partido mientras se enfrentan dos potencias del fútbol.

Después del partido, “Fútbol USA Post-Partido” se emitirá a las 4:30 p.m. ET con los momentos destacados y análisis experto.

A las 5 p.m. hora del Este/Pacifico (4 p.m. hora del Centro), Telemundo estrenará “La Antesala”, un especial de una hora previo a la Copa Mundial que ofrece a los fanáticos información sobre los equipos y perfiles de los jugadores antes del torneo. Durante todo el evento de un mes, cada partido será precedido por un programa previo de 30 minutos liderado por los presentadores principales y el equipo de comentarios.

Toda la programación estará disponible en Telemundo, con cobertura adicional en Universo y Peacock.

[Verificación de los hechos: La cobertura de la Copa Mundial 2026 estará disponible en Telemundo, Universo y Peacock.]