Científicos siguen los pasos de turistas holandeses mientras Argentina amplía investigación sobre hantavirus

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Las autoridades argentinas ampliaron su investigación sobre un raro brote de hantavirus que afectó a un crucero por el Atlántico y enviaron científicos a la provincia occidental de Mendoza para atrapar y probar roedores. Esta medida se produce mientras aún se esperan los resultados de laboratorio de Ushuaia, la ciudad más al sur donde comenzó el crucero MV Hondius.

El raro brote en el MV Hondius fue causado por el hantavirus de los Andes, una enfermedad transmitida por roedores endémica de Argentina y Chile. Fundamentalmente, es el único hantavirus que se cree que es capaz de transmitirse de persona a persona en algunos casos, lo que hace que la investigación sea particularmente urgente. Biólogos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos se unirán a la misión en Mendoza la próxima semana, destacando la preocupación internacional.

Reconstruir la cadena de transmisión presenta un desafío formidable, y las autoridades argentinas admiten que tal vez nunca sea posible determinar exactamente dónde las primeras víctimas conocidas (una pareja holandesa que murió en abril) contrajeron el virus antes de abordar el crucero en Ushuaia. Sin embargo, los expertos subrayan que comprender la propagación de este raro virus proporcionará conocimientos invaluables para controlar la enfermedad en el futuro.

Mientras los pasajeros de cruceros repatriados de más de 20 países desembarcan y entran en centros de cuarentena especializados, los epidemiólogos están examinando meticulosamente los 11 casos confirmados de hantavirus. Su enfoque incluye los horarios de las tres personas que murieron trágicamente, en un esfuerzo por comprender mejor la compleja cadena de transmisión y evitar una mayor propagación.

Mapa de Mendoza:

Los científicos argentinos están trabajando para seguir el camino de los turistas holandeses, creyendo que la fuente original del virus a bordo es la exposición del hombre a excrementos u orina de roedores durante su viaje de meses a través de Argentina y Chile antes de la salida del barco. El período de incubación típico antes de que aparezcan los síntomas es de alrededor de tres semanas, pero puede extenderse hasta ocho.

Poco después de que surgiera la noticia del brote, el Ministerio de Salud de Argentina identificó a Ushuaia como una posible fuente de contagio y el mes pasado envió investigadores del instituto de investigación gubernamental Malbran a recolectar muestras de roedores en varias áreas boscosas alrededor de la ciudad.

Las autoridades locales de la ciudad de Ushuaia, dependiente del turismo y famosa por su ubicación en “el fin del mundo”, han cuestionado airadamente que el virus se haya originado allí. Si bien el hantavirus de los Andes infecta a unas pocas docenas de personas cada año en la región patagónica de Argentina, más al norte, nunca ha sido detectado en Ushuaia ni en el archipiélago de Tierra del Fuego.

Argentina amplía su investigación por un brote de hantavirus en un crucero ( AP )

El Ministerio de Salud dijo el viernes que todavía está esperando los resultados de laboratorio de esas pruebas para determinar si la pareja contrajo el virus allí.

El viernes, el ministerio dijo que especialistas de Malbrán, junto con sus homólogos estadounidenses de los CDC, se estaban preparando para realizar pruebas de hantavirus en roedores en la ciudad de Malargué, Mendoza, del 8 al 12 de junio.

Un portavoz del Instituto Malbran confirmó que la pareja holandesa visitó Malargüe mientras conducían por la región vitivinícola de Mendoza hasta la nororiental provincia de Misiones durante la última etapa de su viaje en Argentina.

La directora de Malbran, Claudia Perandones, se reunió con investigadores de los CDC en Argentina el viernes para discutir la operación, que según ella involucraría equipos con equipo de protección extenso que tomarían muestras de sangre de roedores muertos y transferirían el material al laboratorio principal en Buenos Aires para realizar pruebas. Las autoridades han dicho que los resultados de las pruebas podrían tardar hasta un mes.

La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que, dado el bajo riesgo de transmisión, el hantavirus no se convertirá en una amenaza pandémica.

Aún así, el hantavirus de los Andes ha generado preocupación en todo el mundo debido a su tasa de mortalidad, de hasta el 30%, y la actual falta de tratamiento y vacunas.